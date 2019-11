Kinderlos – weil die Welt zu unsicher ist?

Drucken

Die deutsche Autorin Verena Brunschweiger plädiert für eine freiwillige Ein-Kind-Politik. (c) Stefan Kiefer

Aus Protest gegen die Klimakrise wollen manche Frauen und Männer keine Kinder mehr bekommen – oder ihre Familienplanung auf ein Kind reduzieren. Nicht nur, um CO2 einzusparen, sondern auch aus Angst vor einer Zukunft, die unsicherer denn je scheint.

Mittlerweile weiß es jedes Kind: Ein Stück Rindersteak verursacht, bis es auf den Teller kommt, mehr CO2-Emissionen als eine Schüssel Linsen. Ein Flugzeug stößt mehr Schadstoffe aus als ein Pkw, eine Autofahrt mehr als eine mit dem Zug. Deswegen verzichten viele. Seit die Klimakrise allgegenwärtig ist, ist Reduktion für viele zu einer Lebenseinstellung geworden. Wir verzichten auf den Coffee to go, das wöchentliche Schnitzel, die monatliche Shoppingtour, den Wochenendflug nach London. Und dann gibt es jene, die noch einen Schritt weiter gehen. Man kann es so sagen: Sie verzichten auf die, die das Klimathema erst in die breitere öffentliche Debatte gebracht haben, Kinder.