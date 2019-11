Diese vier Aktien haben noch genug Luft nach oben

(c) imago/Westend61 (imago stock&people)

Was den Märkten heuer noch zu einem Sprung verhelfen könnte und wo zwischen China und Luxemburg man jetzt zukaufen kann.

Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen eineinhalb Monate war es nur eine Frage der Zeit, wann die Börsen eine Verschnaufpause einlegen würden. Diese Woche haben sie es dann getan. Ob ihnen die Puste schon ganz ausgegangen ist? Nicht unbedingt. Immerhin hat das Jahr noch ein paar Wochen. Und die Marktteilnehmer werden auf Biegen und Brechen herausholen wollen, was geht, ehe sie sich so Mitte Dezember in den Weihnachtsurlaub verabschieden.