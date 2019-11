Zufallsexperiment mit Löwenzahn

Auch im Blumentopf erweist sich der gesunde Bitterstofflieferant als langlebig und schmackhaft.

Die Ernährungswissenschaft preist die kostbaren Bitterstoffe der Natur. Sie sind, so die Fachwelt, für Verdauung, Stoffwechsel und Leber Labsal, doch in unserer Nahrung ist zu wenig Bitterkeit vorhanden. Der mittlerweile allseits bekannte Grund dafür: Wir haben das Bittere aus dem Gemüse über die vergangenen Jahrhunderte fast zur Gänze herausgezüchtet. Ein schmackhafter und als gesund gepriesener Bitterstofflieferant ist der Löwenzahn. Im Frühling schmeckt er besonders gut, wenn er jung und zart ist, im Sommer, wenn er mittels darübergestülptem Blumentopf für ein paar Tage gebleicht wurde.

Doch was ist im Winter? Da gibt es Endivie, Chicorée und Radicchio, alle herrlich bitter und bekömmlich. Ich verfüge neuerdings über eine hausgemachte Bitterquelle, und das ganz unverhofft. In einem über den Sommer im Freien untergebrachten Blumentopf eher größeren Formats wächst nebst einer alten Euphorbia auch ein Löwenzahn. Ein Samen ist dort gelandet, hat ausgetrieben und eine stattliche Pflanze hervorgebracht. Alle paar Tage, wenn ich an dem mittlerweile wieder an einem sonnig-warmen Zimmerplätzchen untergebrachten Topf vorbeigehe, ernte ich ein paar Blätter. Anfangs, um den Löwenzahn loszuwerden, mittlerweile, weil er so gut schmeckt.

Die Pflanze treibt erstaunlicherweise immer wieder aus. Mittlerweile belasse ich sicherheitshalber stets ein paar Blätter, um sie nicht allzu sehr zu schwächen. Doch jedes Mal, wenn es wieder ein paar satte grüne Häppchen zu ernten gibt, sind sie ein kulinarischer Genuss. Nächstes Jahr wird das Zufallsexperiment auf jeden Fall ausgeweitet. Ein paar Töpfe mit Löwenzahn müssen her. Wie lang sie den Winter tatsächlich überstehen, kann ich erst im Frühling berichten. Derzeit schaut es gut aus und möglicherweise ist der vitale Löwenzahn eines der Wintertopfgemüse meiner Zukunft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.11.2019)