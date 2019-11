Bewertungs-Apps: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet?

Sterne für den Pfarrer? Was für eine Aufregung um die Lehrer-App in der abgelaufenen Woche! Für die Bewertung von Predigten klafft eine Marktlücke.

Mission erfüllt? Die Frage stellt sich nach der mit Anzeichen von Hyperventilation geführten Debatte um die Lehrer-App. Interessant, wie unentspannt manche (wir wiederholen: manche) Pädagogen reagieren, wenn sie bewertet werden, obwohl sie selbst fortwährend bewerten. Plötzlich (also in einem Jahr) verspricht jetzt das Bildungsministerium, wie in der „Presse“ exklusiv zu lesen war, eine verpflichtende Feedback-Möglichkeit für Schüler.

Offen ist aber ein Punkt, der tief blicken lässt: Wer darf die Ergebnisse dieses Feedbacks überhaupt sehen? Nein, nein, natürlich denkt niemand daran, sie öffentlich zugänglich zu machen. Das ginge ganz und gar nicht, da ist die Gewerkschaft vor. Datenschutz, wir wissen es. Aber Lehrer-Vertreter wehren sich sogar dagegen – kein Scherz –, dass der Schuldirektor die Ergebnisse sehen darf. Kein Wunder, dass das, was Bildungspolitik in Österreich genannt wird, so aussieht, wie es aussieht. Aber immerhin, ein erster Schritt in Richtung Verbesserung (oder Implementierung?) der Qualitätskontrolle der Lehre(r) wird gesetzt. Mission erfüllt? Ja, dem jungen Entwickler der App gebührt eine der vielen Auszeichnungen, die das Ministerium vergibt. Muss ja nicht der Professoren-Titel sein.

Wenden wir den Blick vom Katheder zur Kanzel, von der Klasse in die Kirche. Eine App für die Bewertung von Predigten und Priestern wartet darauf, erfunden zu werden (wenn das kein Anstoß für technisch Begabtere ist!). Sterne für den Pfarrer vor Ort: Ob er sich allgemein verständlich ausdrückt, wie das Jesus Christus laut Bibel ganz offensichtlich getan hat. Ob er zu den heutigen Menschen spricht, nicht zu irgendwelchen imaginierten oder idealisierten. Ob es ihm gelingt, die Botschaft aktuell zu buchstabieren oder ob tradiertes Gedankengut nachgebetet wird.

Eine Prediger-App? Das dahinterliegende Geschäftsmodell wäre untrivial, der Nutzerkreis überschaubar. Jedenfalls verdienten sich die, die die Vorbereitung auf die Predigt und deren Zuhörer ernst nehmen, mehr positive Rückmeldung. Und die, die das nicht oder noch nicht tun, Kritik. Ein Anreiz für bessere Predigten und ein Ernstnehmen vor allem Jugendlicher, die für die Kirche ohnedies fast schon verloren sind, wäre eine derartige App-Innovation allemal. Das müsste kein Gegensatz zur bekannten Matthäus-Stelle sein: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.“ Beurteilen und verurteilen sind gänzlich unterschiedliche Dinge.

Zu Letzterem gehören sicher Hassnachrichten gegen den 18-jährigen Erfinder Benjamin Hadrigan, deretwegen die Lehrerbewertungs-App nach wenigen Tagen vorerst offline gestellt wurde. Betreiber einer Prediger-App hätten weniger zu befürchten. Die Zahl der Priester, die auch als Lehrer angestellt sind, ist heutzutage verschwindend gering.

