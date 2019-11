(c) APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

1859–2019: Eineinhalb Stunden nach dem ersten Alarm brach der Turm am Abend des 15. April zusammen.

Das Feuer vom 15. April: Der Brand, die möglichen Gründe, die Attentatstheorie.

Am Montag, dem 15. April 2019, gegen 18.20 Uhr, zu Beginn der Karwoche, zu Beginn der Messe, begann Notre-Dame auf der Höhe des Dachstuhls, an der Basis des eingerüsteten Spitzturms, zu brennen. Der Alarm wurde wegen vorheriger Fehlalarme nicht ernst genommen; der zuständige Mitarbeiter einer Sicherheitsorganisation hatte erst wenige Tage zuvor den Dienst angetreten und sah an der falschen Stelle nach.