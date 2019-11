Orlando Bloom: „Lass die Kontrolle los“

(c) imago images/ZUMA Press (Armando Gallo via www.imago-imag)

Der britische Schauspieler Orlando Bloom hat sich vom einstigen Teenie-Idol emanzipiert. Der 42-Jährige, der aktuell in der Serie „Carnival Row“ zu sehen ist, spricht im Interview über die Fantasywelt, seinen Einsatz bei Unicef und wie er selbst als Mensch wachsen will.

Früher war Orlando Bloom nur als Teenie-Idol bekannt. Aber mit 42 ist der britische Schauspieler stärker philosophisch gestimmt – was sich in den intensiver gewordenen Rollen wie in der Serie „Carnival Row“ zeigt (seit 20. November synchronisiert auf Amazon Prime).