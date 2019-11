Der Sonntag, als die Mure kam

Hochwasser, Muren, Lawinen: Muhr im Lungau war nicht zum ersten Mal ein Opfer von Naturgewalten. Im Ort nimmt man das relativ gelassen – und hält zusammen.

Feuchte Erde. Es riecht intensiv nach feuchter Erde. Auch wenn auf dem Vorplatz des Hauses von Monika Kandler in Vordermuhr im Salzburger Lungau nur mehr wenig von Schlamm, Erde und Geröll zu sehen ist, der Geruch verrät, dass die Familie vier Tage zuvor vor Murenabgängen flüchten musste. Am vergangenen Sonntag bahnten sich kurz nach 15 Uhr Schlammlawinen den Weg über die hinter dem Haus aufragenden Felswände und rissen alles mit, was sich ihnen in den Weg stellte. Die Muren verschütteten das Erdgeschoß des Wohnhauses, begruben Autos und Werkzeug unter sich, schwemmten Gartenhütten mit, verwüsteten Gärten, Wiesen und die Straße. Nur die Weihnachtsbeleuchtung im ersten Stock hängt da, als ob nie etwas gewesen wäre.