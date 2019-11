(c) Ute Woltron

Das Laub wird übers Jahr zum besten Mulch, und damit sich der Gartenmensch daran erfreuen kann, müssen entweder Laubsäcke oder ein selbst gemachter Kompostcontainer her.

Es ist Ende November und immer noch fallen Blätter von den Bäumen. Der Prachtherbst zieht sich heuer erstaunlich in die Länge, zumindest in den östlichen Lagen der Nation. Laub wirbelt durch die Luft, türmt sich zu Haufen, wird in Säcke gestopft und abtransportiert. Verschwendung, kann man dazu nur sagen.