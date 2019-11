Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Rückenwind für ÖVP und Grüne: Die steirische Landtagswahl hat den erwarteten Sieg der ÖVP und ein Plus für die Grünen gebracht. SPÖ und FPÖ stürzten ab, die Wahlbeteiligung erreichte ein Rekordtief. Während heute noch jene Stimmen ausgezählt werden, die per Briefwahl oder Wahlkarte in "fremden" Wahlkreisen abgegeben wurden, fragen wir uns schon jetzt: Was bedeutet das alles für den Bund? Mehr dazu. [premium]

Rote Debatte(n): Die steirische SPÖ verliert nach dem Urnengang keine Zeit und trifft sich um 15 Uhr zum Landesparteivorstand, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Dort könnte auch der Name Gerhard Zeiler fallen. Der Ex-ORF-Chef galt schon vor zwei Jahren als aussichtsreicher Kandidat für den Job des Parteichefs, heute präsentiert er sein Buch. Ein Startschuss zur nächsten Personaldebatte? Der Leitartikel. [premium]

Straches Angebot: Der Ex-FPÖ-Chef hat sich am Sonntag via Facebook für ein politisches Comeback ins Spiel gebracht: "Ich biete der FPÖ die Aufhebung meiner Suspendierung und Rückkehr als Wiener Parteichef an", postete er. Ernsthaft?, fragt sich Martin Fritzl in der Morgenglosse.

Kurz droht mit Klagen: ÖVP-Obmann Sebastian Kurz droht in der Causa Casinos mit Klagen: Wenn der Volkspartei oder ihren Vertretern strafrechtlich relevante Dinge unterstellt werden, werde man dagegen gerichtlich vorgehen, sagte Kurz auf „Puls 24". Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen betonte, er sehe keinen Grund, die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP zu unterbrechen, weil in Chat-Protokollen verschiedene Personen genannt werden.

Seisenbacher vor Gericht: Ex-Judoka Peter Seisenbacher muss sich heute am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Ihm wird vorgeworfen, zwei minderjährige Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten. [premium]

"Demokratie Tsunami“ in Hongkong: Das pro-demokratische Lager hat bei den Wahlen in Hongkong eine deutliche Mehrheit im Bezirksrat geholt. Vor vier Jahren sicherten sich die Demokraten bei den vorangegangenen Umfragen nur rund 100 Sitze, aktuell lieben sie bei mehr als 300. Mehr dazu.

Johannis bleibt rumänischer Präsident: Der seit 2014 amtierende Klaus Johannis bleibt Staatspräsident Rumäniens: In der Stichwahl setzte sich der 60-Jährige klar gegen die vor wenigen Wochen abgewählte Regierungschefin Viorica Dancila von den aus den Kommunisten hervorgegangenen Sozialdemokraten durch. Mehr dazu.

Konkurrenz für Trump: Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg (Demokrat) will Präsident Donald Trump (Republikaner) bei der US-Wahl 2020 herausfordern. Mehr dazu.

Der Liveticker zum Mitlesen: