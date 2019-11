Handke und die Blindheit auf dem ästhetischen Auge

Zur jämmerlichen Debatte über Peter Handke und sein Werk und Wirken.

Hätte man Bildung nicht nur als Präambel im österreichischen Lehrplan, nämlich die Bildung zum Guten, Wahren und Schönen, sondern wäre man diesem Auftrag ernsthaft nachgekommen, hätte sich wohl kaum jemand gefunden, die diesjährige Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Handke in Zweifel zu ziehen.

Hätte man das Schöne und wohl auch Lichte in Peter Handkes Literatur wahrnehmen können, wäre nicht das jämmerliche Schauspiel an Gerede und Unterstellung losgebrochen. Denn jedem, der dieses umfassende und ästhetisch radikale Werk wirklich kennt, war klar, dass Handke den Nobelpreis für Literatur zehnmal verdient hat (wie das auch Elfriede Jelinek erklärt hat).

Offengelegte Bildungsmisere

Die Marktschreier aber, die meinen, sich als moralische Richter über ein ästhetisches Gesamtwerk aufspielen zu können, halten Schönes und Wahres für ein Hirngespinst. Die daraus resultierende jämmerliche Diskussion um Peter Handke, sein Werk und Wirken, hat gleichzeitig die ganze Bildungsmisere der vergangenen beiden Jahrzehnte offengelegt.

Wo man das Schöne und Wahre dem Heranwachsenden vorenthalten hat, dort ist das Feld geebnet für pseudomoralische Aufgeblasenheit. Wir mussten miterleben, wie man alle Anstrengungen im Bildungssystem darauf verwendet hat, recht willkürlich definierte Kompetenzen in Tests evaluierbar zu machen, damit die auf Gewinnmaximierung fixierten Marktplayer immer und überall Quantifizierbares verfügbar haben.

Schönheit ist aber nicht quantifizierbar, genauso wenig wie Wahres. Beides ist weder digital mit 1/0 noch in Kapitalbeträgen definierbar. So berührend und erschütternd es sein kann, bleibt Schönes und Wahres oft genug lediglich Ahnung. Die ästhetische Erziehung wurde von Juristen, kurzsichtigen Pädagogen und Ökonomen in unserem Schulsystem während der beiden letzten Jahrzehnte aus dem Bildungsgeschehen eliminiert. So gilt es eben als schick, über Dichter und Literaten hämische Urteile auszuschütten.

Schwall von Unwahrheiten

Besonders krass ist im Falle Handke allerdings, dass nicht nur die Ignoranz gegenüber dem Ästhetischen ins Maßlose explodiert ist, sondern dass man sich auch nicht scheute, einen ganzen Schwall von Unwahrheiten über Handkes politische Positionierung auszuschütten. So unsäglich dumm und gemein waren die Vorhaltungen, dass der Suhrkamp Verlag den dumpfen Nichtlesern jetzt ein Kompendium mit den politisch relevanten Textstellen als Widerlegung anbietet.

Es würde wieder zwei Jahrzehnte brauchen, um eine in Digitalisierung und Kapitalisierung verstrickte Welt wieder auf ein ästhetisches Faszinosum hin zu sensibilisieren und die Versäumnisse hinsichtlich ästhetischer Erziehung wettzumachen. Dies wäre nicht zuletzt ein Beitrag gegen die aus der kapitalistischen Maximierung entstandenen Klimakatastrophe.

Sinnentleerte Quantifizierung

Die österreichische Bildungspolitik allerdings interessiert sich sowieso nicht für eine Wiederbelebung ästhetischer Erziehung, man ist damit beschäftigt, die sinnentleerte Quantifizierung mittels zusätzlicher Tests, Statistiken und digitaler Bürokratisierung zu totalisieren. So wird weiterhin – und das mit der breiten Brust der Herrschenden – dem Schönen und Wahren der Atem genommen.

Zum Autor Peter Reutterer (* 1956 in Waidhofen a. d. Thaya) studierte Germanistik, Philosophie und Altphilologie in Salzburg. Lehrtätigkeit am Privatgymnasium der Herz-Jesu-Missionare. Kulturvermittler als ehrenamtlicher Obmann der Salzburger Autorengruppe. Zahlreiche Veröffentlichungen.

