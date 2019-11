Teurer Schmuck, billige Aktien

Die Papiere von großen Juwelieren wie Signet Jewelers oder Pandora haben schon einmal bessere Zeiten gesehen. Ein Grund ist der hohe Goldpreis, ein Investment ist trotz der niedrigen Kurse immer noch risikoreich.

New York. Wer wissen will, was sich in der luxuriösen Welt des Schmucks so abspielt, kann den Händlern im sogenannten Diamantendistrikt in Manhattan einen Besuch abstatten. Mehr als 2500 Juweliere drängen sich hier in Midtown zwischen der fünften und sechsten Avenue – von Tiffany's bis zum kleinen Einzelhändler, der auf einer Verkaufsfläche von zwei Quadratmetern seine Stücke anbietet.