Deutschland gefällt Analysten wieder

Im Oktober gab es bei den DAX-Mitgliedern erstmals seit neun Monaten mehr Heraufstufungen durch Analysten als Herabstufungen. Es ist aber noch Vorsicht geboten.

Frankfurt. Die Stimmung der Investoren bezüglich Deutschland hat sich – nach einem Jahr mit wirtschaftlichen Turbulenzen und der Gefahr eines Abgleitens in die Rezession – gewandelt. Der Frankfurter Leitindex DAX hat heuer um 25 Prozent zugelegt und befindet sich in der Nähe eines Rekords. Im Oktober gab es bei den DAX-Mitgliedern erstmals seit neun Monaten mehr Heraufstufungen durch Analysten als Herabstufungen. Die Wirtschaft ist im dritten Quartal überraschend gewachsen, die vielfach erwartete Rezession blieb aus.

Allerdings dürfte sich der Weg zu einer Konjunkturerholung lang und holprig gestalten. Viele Firmen, darunter Autohersteller und Zulieferer wie Volkswagen, Daimler und Continental, haben den Ausblick gesenkt. Dabei verwiesen sie auf eine schwächere Nachfrage in einigen Regionen und anhaltende Handelsspannungen.

Der Lichtproduktekonzern Osram hatte laut Vorstandschef Olaf Berlien eines der herausforderndsten Jahre in seiner Geschichte. Das Unternehmen stehe in einem sehr schwierigen Marktumfeld mit einer geringeren Nachfrage in nahezu allen Märkten und anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten.

Der Chiphersteller Infineon sieht Anzeichen dafür, dass der Tiefpunkt des Konjunkturzyklus erreicht ist. Vorstandsvorsitzender Reinhard Ploss rechnet allerdings nicht vor dem zweiten Quartal mit einer möglichen Erholung, da wichtige globale Volkswirtschaften weiter schrumpfen und Handelsspannungen weiter bestehen.

Unsicherheit schlimmer als Zoll

Verhalten optimistische Signale kommen aus der deutschen Wirtschaft. Die Stimmung bei den Unternehmen hat sich stabilisiert. Grund ist die Hoffnung, dass China und die USA Fortschritte bei den Handelsgesprächen erzielen und die Spannungen, die die Weltwirtschaft in Unruhe versetzt haben, zurückgehen. „Etwa die Hälfte des Schadens für die Weltwirtschaft durch den Handelskrieg ist eher auf die erhöhte Unsicherheit als auf die direkte Wirkung der US-China-Zölle zurückzuführen“, sagt Bloomberg-Ökonom Jamie Rush. „Auch wenn die Zölle nicht zurückgenommen werden, dürften Deutschland und andere von der verringerten Unsicherheit profitieren. Wir gehen davon aus, dass dies den deutschen Konjunkturabschwung stoppen wird und dass die Dynamik im Jahr 2020 allmählich an Fahrt gewinnt.“

Das Anlegervertrauen ist auf ein Sechs-Monats-Hoch gestiegen, aber die Verbraucher sind pessimistisch. Zudem zeigen leichte Störsignale am Arbeitsmarkt, dass noch Vorsicht geboten ist.

„Ich bin moderat positiv für deutsche Aktien, aber man sollte nicht zu euphorisch sein“, sagte Christian von Engelbrechten, Portfoliomanager bei Fidelity. „Das bedeutet, dass man nach Unternehmen Ausschau halten sollte, deren Aktien aufgrund der Innovations- und Preissetzungsstärke unabhängig von Makrofaktoren zulegen können. (Bloomberg)

