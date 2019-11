Der Teufelskreis eines Bank-Runs

Als Argentinien im September wegen seiner stark an Wert verlierenden Währung evisenkontrollen eingeführt hat, haben sich Warteschlangen vor den Filialen zahlreicher Banken in der Hauptstadt Buenos Aires gebildet. Die Kunden wollten Geld abheben, noch bevor die inschränkungen in Kraft treten.

(c) APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT