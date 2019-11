Roger Federers mexikanische Rekord-Show

Neue Zuschauer-Bestmarke bei einem Tennismatch.

Mexiko-Stadt. Als er am Samstagabend die größte Stierkampfarena der Welt in Mexiko-Stadt verließ, war selbst Roger Federer überwältigt. 42.517 Zuschauer waren zur Exhibition zwischen dem Altmeister und Alexander Zverev gekommen – nie zuvor verfolgten so viele Besucher ein Tennismatch. „Ich werde diesen magischen Abend nie vergessen“, erklärte Federer (er siegte 3:6, 6:4, 6:2).



Kim Clijsters und Serena Williams hatten die Bestmarke gehalten, zum Showmatch vor neun Jahren in Brüssel waren 35.681 Zuschauer gekommen.



Federer und Zverev – der Deutsche wird von Federers Agentur gemanagt – beendeten ihre Südamerika-Reise am Sonntag in Ecuador. Der Zuschauerrekord dürfte erneut im Februar fallen: Dann bestreiten Federer und Rafael Nadal einen Showkampf in Kapstadt – das Stadion dort fasst 55.000. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2019)