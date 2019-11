Die Zahl 14

Normal erwartet man bei flapsig-ungefähren Zahlenangaben doch runde Zahlen, etwa 15 Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde oder so. Aber 14?

Gut, heute wollen wir die SPÖ schonen, und wenn einem zu Sebastian Kurz nichts einfällt, kommt Donald Trump gerade recht. Allerdings (ja, das geht) ohne Spottvorsatz. Denn er hat etwas Interessantes gesagt: Ohne ihn bzw. ohne die Verhandlungen im Handelsstreit mit den USA hätte China im aufrührerischen Hongkong schon interveniert – und die Protestwelle dort „innerhalb von 14 Minuten vernichtet“. Komisch. Normal erwartet man bei flapsig-ungefähren Zahlenangaben doch runde Zahlen, etwa 15 Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde oder so. Aber 14?

Der Kreuzweg hat 14 Stationen. Die Kirche kennt 14 Nothelfer, die Babylonier kannten 14 böse Dämonen und 14 Tore zur Unterwelt. Laut Matthäus waren es 14 Generationen von Abraham bis David, 14 von ihm zur Babylonischen Gefangenschaft und 14 weitere bis Jesus. Die hebräische Bibel nennt 14 Frauen besonders schön, 14 ist die Ordnungszahl von Silizium. Es gab den 14-Punkte-Plan von Präsident Wilson für Frieden nach dem Ersten Weltkrieg, der ägyptische Gott Osiris wurde in 14 Stücke zerrissen. In der rechtsextremen White-Power-Bewegung steht 14 für die „Fourteen Words“, einen Satz, in dem es um den Schutz des „weißen Volkes“ geht.

Hm. Was von dieser Symbolik könnte Trump bei seinem Spruch wohl unterbewusst inspiriert haben? (wg)

