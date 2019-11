Fußball nach Müllers Geschmack

(c) APA/AFP/INA FASSBENDER

Eindeutiger hätte das Statement für Hansi Flick nicht ausfallen können: Drei Spiele, 10:0-Tore – die Bayern-Profis wollen ihren Interimstrainer behalten.

Düsseldorf/München. Die alte Louis-van-Gaal-Weisheit „Müller spielt immer“ gilt wieder beim FC Bayern München. Seit Hansi Flick die Nachfolge des beurlaubten Niko Kovac als Trainer übernommen hat, ist Weltmeister Thomas Müller in der Startformation beim Rekordmeister gesetzt.

Drei Siege aus drei Spielen mit 10:0 Toren später ist das Lächeln zurück im Gesicht des 30-Jährigen, der zuletzt unter Kovac einen schweren Stand hatte. Das Vertrauen seines Trainers dankt Müller mit Leistung. Beim 4:0 bei Fortuna Düsseldorf war das Bayern-Idol an allen Toren beteiligt. „Thomas ist ein Spieler, der jeder Mannschaft guttut“, begründete Flick sein Vertrauen in Müller, mit dem er 2014 als Kotrainer des Nationalteams Weltmeister geworden war.

Durch den wiedergewonnenen Spaß am Fußball ist offensichtlich auch der Schelm in Müller zurück. „Das ist auch für einen Trainer wieder eine Herausforderung. Der lässt auch immer mal einen Spruch los. Da muss man als Trainer vor so etwas auch mal aufpassen“, sagte Flick.

Er hält dies gern aus, denn die Gegenleistung stimmt – sportlich und verbal. „Der Trainer gibt ziemlich alternativlos vor, was zu tun ist auf dem Platz. Deswegen haben wir eine gewisse Sicherheit“, lobte Müller seinen Chef. Nicht nur der Angreifer würde Flick gern zur Dauerlösung befördert sehen. „Dem habe ich nichts hinzuzufügen“, sagte etwa Nationalstürmer Serge Gnabry.

Flicks Beschäftigung zumindest bis zum Jahresende hatte sich der frühere DFB-Sportdirektor bereits durch das 4:0 vor zwei Wochen gegen Borussia Dortmund verdient. Mit der nächsten Machtdemonstration gegen das chancenlose Düsseldorf hielten die Bayern-Profis ein weiteres Plädoyer pro Flick – und stichelten gegen den abgesetzten Kovac. „Es macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben viel mehr Kontrolle als vorher“, meinte Kapitän Manuel Neuer. „Wir stehen natürlich auch höher. Das kommt uns zugute.“ Josuha Kimmich äußerte sich ähnlich. „Wir laufen mutiger an. Das tut unserem Spiel gut.“

Flick würde gern über den Jahreswechsel hinaus bleiben. Bayern-Urgestein Müller hat er ohnehin auf seiner Seite: „Das war ein FC-Bayern-Wochenende, wie wir uns das vorstellen“, frohlockte der Offensivmann. (dpa/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2019)