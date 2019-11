Gantz will breites Bündnis mit Netanyahu

(c) APA/AFP/JACK GUEZ

Machtkampf um neue Führung in Likud.

Jerusalem. In der festgefahrenen politischen Lage in Israel hat Oppositionsführer Benny Gantz beim Parlament für ein breites Regierungsbündnis unter seiner Führung geworben. Nach der Anklageerhebung gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu appellierte Gantz an die Abgeordneten von dessen rechtsgerichteter Likud-Partei.

„Angesichts der Umstände rufe ich zur Bildung der größtmöglichen Regierung unter meiner Führung auf“, sagte Gantz auf einer Pressekonferenz. Er wolle an der Spitze eines solchen breiten Bündnisses während der ersten zwei Jahre Regierungschef sein. Falls Netanyahu in der Zwischenzeit von den Korruptionsvorwürfen freigesprochen werde, könne er „zurückkommen“ und während der zweiten Hälfte der Legislaturperiode das Amt des Premiers übernehmen. Dies sei „die einzige Alternative zu Neuwahlen“, betonte Gantz.

Rivale bringt sich in Stellung

Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit hatte am Donnerstag Anklage gegen Netanyahu wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit erhoben. Netanyahu nannte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe einen politisch motivierten Versuch, ihn durch einen „Putsch“ zu stürzen. Netanyahu hat 30 Tage Zeit, Immunität vor Strafverfolgung zu beantragen. Ein Ausschuss unter Leitung Mandelblits will bis Ende der Woche entscheiden, ob Netanyahu angesichts der Anklage überhaupt eine neue Regierung bilden könnte oder nicht.

Gefährlich werden könnte dem Premier sein parteiinterner Widersacher Gideon Saar. Der Ex-Minister rief zu einer Abstimmung über den Parteivorsitz im Vorfeld einer möglichen Neuwahl auf. Ein neuer Chef an der Likud-Spitze könnte den Weg für eine Einheitsregierung mit Gantz doch noch freimachen. (APA/AFP/dpa)

