Henrik Kristoffersen: Herdentiere für den Einzelkämpfer

(c) via REUTERS (LEHTIKUVA)

Henrik Kristoffersen meldet sich in Levi zurück, der Zweikampf um den Gesamtweltcup ist damit eröffnet.

Levi/Wien. Obligatorisch wird der Sieger in Levi nach einem Rentier-Namen gefragt. Dann heißt es, einen originellen parat zu haben. Wer am knapp 500 Meter hohen Tunturi im finnischen Lappland den Slalom gewinnt, bekommt ein solches Jungtier der Gattung Hirsch. Ski-Pensionist Marcel Hirscher hatte einst drei in Empfang genommen und sie der Reihe nach „Ferdl“, „Leo“ und „Mr. Snow“ getauft, Mikaela Shiffrin hat mit vier Exemplaren überhaupt einen ganzen Rentier-Zoo („Rudolf“, „Sven“, „Mr. Gru“, „Ingemar“).

„Lars“ gehört seit fünf Jahren Henrik Kristoffersen, benannt hat er das Tier nach seinem Vater. Am Sonntag bekam es Gesellschaft. Kristoffersen gewann im Schneetreiben von Levi den ersten Slalom der Saison vor Clement Noel (FRA) und Daniel Yule (SUI). „Nicht perfekt, aber es geht in die richtige Richtung“, meinte der Norweger, 25, der im Steilhang des sonst flachen Hangs seine Technik ausspielte. Dann schritt er zur Taufe und gab seinem Rentier den Namen „Trenki“. Zu Ehren des Tirolers Robert Trenkwalder, als Athleten-Betreuer von Red Bull einer von Kristoffersens Vertrauten im heuer neu formierten Privatteam.

Fernduell um die Kugel

Mit Levi ist auch endgültig jener Zweikampf um den Gesamtweltcup entbrannt, der sich nach dem Rücktritt von Hirscher angekündigt hat: Kristoffersen gegen Alexis Pinturault. Es dürfte allerdings ein Fernduell werden. Pinturault hatte überlegen den Auftakt-Riesentorlauf in Sölden gewonnen, Kristoffersen dort als 18. überraschend gepatzt. Nun, beim ersten Slalom des Winters, stand Kristoffersen ganz oben, während Pinturault als 36. den zweiten Durchgang verpasste. Ein Rückschlag für den Franzosen, der zuletzt im Slalom wieder ansteigende Form gezeigt und im Vorjahr drei Podestplätze eingefahren hatte (Schladming, Kitzbühel und Zagreb).

Ob Kristoffersen auch im Riesentorlauf zurückschlagen kann, wird sich erst in Beaver Creek (8. Dezember) zeigen. Im Slalom fährt der Norweger nach wie vor den schnellsten Schwung – zumindest wenn es steil und anspruchsvoll wird. „Der Slalom funktioniert besser als vergangenen Winter“, meinte Kristoffersen. Speziell am Rechtsschwung habe er gefeilt. Nach seinen Glanzzeiten im Stangenwald (Kristallkugel 2015/16) hätten sich Unsauberkeiten eingeschlichen. Nun wähnt er sich wieder auf Kurs. Auch der bittere Saisonauftakt in Sölden habe ihn nicht aus der Ruhe gebracht. „Das war kein Stress. Wir wussten, dass wir viel gearbeitet haben.“

ÖSV-Ass: „Zu wenig“

Für den ÖSV gab es im Slalom Nummer eins nach Hirscher wieder ein bitteres Erwachen. Die Mannschaft rund um Manuel Feller und Mario Matt ist noch zu unkonstant. Ruft sie nicht ihr volles Potenzial ab oder passieren auch nur kleine Fehler, ist man im Kampf um die Podestplätze chancenlos. Bester ÖSV-Mann war Christian Hirschbühl als Siebenter, der Rest verpasste die Top Ten. „Man muss selbstkritisch sein. Es gibt Luft nach oben. Um ganz vorn mitzufahren, war das zu wenig“, meinte Hirschbühl. Am Ende fehlten im finnischen Winterwunderland über sieben Zehntelsekunden auf ein rot-weiß-rotes Rentier.

Slalom Levi

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:48,55 Min.

2. Clement Noel (FRA) +0,09 Sek.

3. Daniel Yule (SUI) +0,18

Weiters: 4. Ramon Zenhäusern (SUI) +0,27, 5. Andre Myhrer (SWE) +0,34 55,55 53,34 7. Christian Hirschbühl (AUT) +0,74 11. Michael Matt (AUT) +1,00 15. Manuel Feller (AUT) +1,21 20. Marc Digruber (AUT) +1,46 25. Marco Schwarz (AUT) +1,82

Gesamtweltcup (nach 2 Rennen): 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 113 2. Alexis Pinturault (FRA) 100 3. Mathieu Faivre (FRA) 80.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2019)