Ägypten: Sicherheitskräfte stürmen Redaktion

Das Regime geht gegen das letzte unabhängige Medium vor; Sicherheitskräfte besetzten Büro von Mada Masr, zuvor war bekannter Redakteur festgenommen worden.

Kairo. Ägyptens Regierung will das letzte verbliebene unabhängige Medium des Landes zum Schweigen bringen: Sonntagnachmittag begann eine Polizeirazzia in den Redaktionsräumen der Nachrichtenplattform Mada Masr in Kairo. Die Redakteure wurden dort festgehalten, die Telefone abgeschaltet. Einem Anwalt wurde der Zutritt versagt.

Die Razzia ist der vorläufige Höhepunkt in einer Auseinandersetzung zwischen den Sicherheitskräften und der Redaktion. Am Samstag war Schady Zalat verhaftet worden, ein bekannter Redakteur von Mada Masr. Laut Mada Masr wurde der 37-Jährige von Sicherheitsbeamten im Morgengrauen bei sich zu Hause abgeholt. Die Beamten hätten keinerlei Haftbefehl präsentiert und keine Erklärung abgegeben. Sie hätten den Laptop des Redakteurs und jenen seiner Frau mitgenommen. Später seien sie zurückgekehrt, auf der Suche nach dem Handy. Die Sicherheitsbeamten hätten Zalats Frau gegenüber erklärt, ihr Mann werde in das Sicherheitshauptquartier in Gizeh gebracht. Als der Anwalt Mada Masrs dort nachfragte, hieß es, der Journalist sei nicht dort. „Wir gehen davon aus, dass Zalat verschwunden ist“, erklärt der Anwalt. Seine Verhaftung sei illegal, „da er bisher keinerlei Untersuchungsbehörden übergeben wurde“, fügt der Anwalt hinzu.

Tausende Menschen in Haft

Laut Chefredakteurin Lina Attalah war bereits vor wenigen Wochen ein anderer Mada-Masr-Redakteur, US-Bürger Daniel O'Connell, am Flughafen in Kairo an der Einreise gehindert worden. Mada Masr gilt als das letzte verbliebene Ventil für unabhängigen Journalismus in Ägypten, einem Land, in dem Medien meist gleichgeschaltet sind. Das Nachrichtenportal, das auf Arabisch und Englisch berichtet, ist bekannt für seinen investigativen Journalismus und kritische Analysen. Mehr als ein Jahr lang war die Website in Ägypten blockiert.

Unklar ist, was die Verhaftung Zalats ausgelöst hat. Mittwoch hatte Mada Masr berichtet, dass Mahmoud El-Sisi, einer der Söhne des Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi, von einem wichtigen Geheimdienst-Posten abgelöst worden sei und nun einen Job in der ägyptischen Botschaft in Moskau bekomme. Er habe weder Proteste im September eindämmen können noch die Medien im Griff gehabt – und somit dem Image seines Vaters geschadet. In offiziellen ägyptischen Medien finden sich dazu keine Berichte. Präsidiale Vater-Sohn-Beziehungen sind in Ägypten ein sensibles Thema: spätestens seit 2011, als der gestürzte Präsident Hosni Mubarak versucht hatte, Sohn Gamal als Nachfolger zu küren – was den Aufstand gegen Mubarak mitausgelöst hatte.

Amnesty fordert, dass Zalat nicht gefoltert wird und Zugang zu einem Anwalt erhält. Seit Ende September seien über 4000 Menschen verhaftet worden, darunter Aktivisten, Professoren, Anwälte, Journalisten, Oppositionelle.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2019)