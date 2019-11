Karrieresprünge in luftiger Höhe

Erster Salto mit drei Jahren, inzwischen am Sprung zur Weltspitze: In der Luft ist Benjamin Wizani in seinem Element.

Auf dem Trampolin hat Benjamin Wizani das Gefühl, zu fliegen. Auch ohne Sponsoren verfolgt der 18-Jährige hohe Ziele und träumt von einer Olympia-Teilnahme. Diese Woche tritt er bei der WM in Tokio an.

Wien. In der Turnhalle des WAT Brigittenau herrscht an diesem Abend reges Treiben. Durch die Luft fliegen die Federbälle der Badmintonspieler, in der hinteren Hälfte sind vier Trampoline aufgebaut. Benjamin Wizani ragt aus der Menge heraus. Nicht weil er der Größte wäre, sondern weil er mit Abstand am höchsten springt. Immer wieder biegt sich die Sprungmatte tief durch, katapultiert es ihn bis zu neun Meter hoch. Wer seinen Sprüngen folgen will, muss den Kopf strecken, wird von den Deckenscheinwerfern geblendet.



Benjamin Wizani, 18 Jahre alt, aus Tulln, ist Österreichs bester Trampolinspringer und tritt ab Donnerstag bei seinen ersten Weltmeisterschaften in der Erwachsenenklasse an. Im Ariake Gymnastics Centre in Tokio wird der Teenager olympische Luft schnuppern: In dieser Halle werden im Sommer nächsten Jahres die Weltbesten im Zeichen der fünf Ringe um Medaillen springen. Die ersten acht Tickets für die Olympischen Spiele 2020 sind bei diesen Titelkämpfen zu holen. „Das Finale wäre ein Traum“, sagt Wizani. Zufrieden wäre er schon mit dem Einzug ins Semifinale der Top 24. „Das ist realistisch das Ziel.“