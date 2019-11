Neos: Einzug in den sechsten Landtag

(c) APA/ERWIN SCHERIAU

Jetzt fehlen noch das Burgenland, Kärnten und Oberösterreich: Spitzenkandidat Nikolaus Swatek zieht in den Grazer Landtag ein.

Wien/Graz. Die Neos hatten am 24. November ein Ziel: einziehen. Im steirischen Landtag war die Partei bisher nicht vertreten. Und das Ziel wurde am Wahltag erreicht. Die Neos erhielten laut Hochrechnung inklusive Wahlkarten 5,4 Prozent. Und – für die Partei besonders wichtig – sie erhielt auch ein Grundmandat in Graz.

Das war Voraussetzung für ein Mandat im Landtag, da es in der Steiermark keine Prozenthürde gibt. Die Neos sind nun sogar mit zwei Sitzen im Landtag vertreten.

Dabei waren die Voraussetzungen für die Partei im Wahlkampf nicht gerade ideal. Zur Erinnerung: Beim Urnengang im Jahr 2015 erhielten die Neos nur 2,64 Prozent der Stimmen. Es war der erste Antrittsversuch. Auch ein Spitzenkandidat oder eine Spitzenkandidatin mit einem hohen Bekanntheitsgrad fehlte der Partei. Die Neos entschieden sich am Ende für den 28-jährigen Physikstudenten Nikolaus Swatek als Nummer eins. Schon 2017 hatte er den Einzug in den Grazer Gemeinderat geschafft.

„Wir wollen jetzt die Themen ansprechen, die die anderen liegen gelassen haben“, sagte Swatek am Wahlabend. Eine bessere Bildung, zum Beispiel. Als Erstes möchte er im Landtag aber einen „Transparenz- und Antikorruptionsantrag“ einbringen.

Plus schon bei der Nationalratswahl

Rückenwind erhielten die steirischen Neos im Wahlkampf von ihrer Bundespartei: Bei der Nationalratswahl im vergangenen September holten sie im Bundesland fast doppelt so viele Stimmen, wie für ein Landtags-mandat nötig sind. Und insgesamt legten sie in der Steiermark um 2,1 Punkte auf 7,1 Prozent zu.

Jetzt fehlen der Partei noch drei Bundesländer: In Kärnten und in Oberösterreich ist die Partei im Landtag auch noch nicht vertreten – genauso wie im Burgenland. Dort gibt es dann die nächste Chance: Bei der Wahl am 26. Jänner. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2019)