Weihnachtspostamt Christkindl in Steyr stempelt wieder

Am 29. November eröffnet das Christkindl-Postamt offiziell.

Kinder können ab dem ersten Adventwochenende ihre Briefe ans Christkind schicken und bekommen sogar eine Antwort. Bis 6. Jänner hat das "Heilige Amt" geöffnet.

Alle Jahre wieder und das seit bereits 70 Jahren - das Weihnachtspostamt Christkindl im gleichnamigen Stadtteil von Steyr stempelt mit ersten Advent-Wochenende wieder die Wunschzettel ab. Die feierliche Eröffnung ist am Freitag, den 29. November. Dabei wird auch die Sondermarke zum Jubiläum präsentiert.

Seit 1950 langen in dem Weihnachtspostamt Postsendungen aus der ganzen Welt ein. „4411 Christkindl“ lautet die Anschrift des Sonderpostamts im Ortsteil von Steyr, das mittlerweile mehr als zwei Millionen Briefe im Jahr bekommt. Bis 6. Jänner hat das "Heilige Amt" im Christkindlweg täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder können einen Brief ans Christkind schicken und bekommen eine Antwort.

Aufgrund der Menge handelt es sich um vorgedruckte Briefe, die auch in Englisch an die Absender zurückgehen.

Die Weihnachtsmarken kann man in allen Postämtern oder online kaufen. Um einen Christkindl-Sonderstempel zu bekommen, muss man die frankierten Briefe entweder an einem beliebigen Schalter mit einem sogenannten Leitzettel abgeben oder direkt in das Weihnachtspostamt kommen.

