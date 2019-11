Steirischer SPÖ-Chef Schickhofer tritt zurück

Die SPÖ ist bei der Landtagswahl in der Steiermark auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis abgestürzt. Der Landesparteichef zieht die Konsequenz, Jörg Leichtfried übernimmt interimistisch.

„Es ist ein Ergebnis, das ein massives Minus bedeutet.“ Mit diesen Worten trat der steirische SPÖ-Chef und bisherige Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer am Tag nach der steirischen Landtagswahl an die Öffentlichkeit. Genauer gesagt: Am Tag, nachdem die Sozialdemokraten ihr historisch schlechtestes Ergebnis in dem zweitgrößten Bundesland eingefahren haben. Die SPÖ kam auf lediglich 22,9 Prozent und damit auf ein Minus von 6,4 Prozentpunkten.

Ein solches Resultat könne nicht ohne Folge bleiben, betonte Schickhofer nun am Montag. Daher „werde ich meine landes- und bundespolitischen Parteifunktionen mit sofortiger Wirkung zurücklegen.“ Auch will er kein Landtagsmandat mehr annehmen.



„Ich bin ein Mensch, der Verantwortung übernimmt“, führte Schickhofer in der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz aus. Das sei er als Manager der Privatwirtschaft gewöhnt. Er habe seine „Arbeit für die Steiermark geliebt“ und „jede Sekunde, die ich für die steirischen Regionen und die einzigartigen Sicherheitskräfte eingesetzt habe, gerne eingesetzt“.

Leichtfried und Lang übernehmen

Er habe eine „kurze Nacht“ hinter sich, habe „viel nachgedacht“ und sei letztlich zu dem Schluss gekommen, dass dieser Schritt der richtige sei. Sein nahender 40er - Schickhofer hat am 20. Dezember Geburtstag - sei ein guter Anlass, die Dinge neu zu ordnen. „Ich bedanke mich für neun Jahre, der letzte Abschnitt war ein schwieriger“, räumte er ein, vergaß aber nicht, auch Erheiterndes kundzutun: „Ich habe das eine oder andre Achterl mit Schützenhöfer in gemütlicher Atmosphäre genossen.“

Nun soll die Parteiführung der Landes-SPÖ nun interimistisch von dem roten Nationalratsabgeordneten Jörg Leichtfried übernommen werden. Finanzlandesrat Anton Lang soll für die SPÖ die Regierungsverhandlungen in der Steiermark führen.

Parteimitglied will Schickhofer jedenfalls bleiben und seine bisherigen Funktionen in der Landesregierung noch ordentlich abschließen.

Damit sind nun die Gremien am Zug: Noch am Vormittag will sich Schickhofer mit seiner Regierungsmannschaft zusammensetzen, um 13 Uhr die Gewerkschaft treffen. Um 15 Uhr kommen die Sozialdemokraten dann zum Landesparteivorstand zusammen, um das Wahlergebnis zu erörtern und die weiteren Schritte festzulegen.

Rendi-Wagner dankt Schickhofer

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner kommentierte Schickhofers Rücktritt am Montag per Aussendung: Sie wünsche ihm „alles Gute“, teilte sie mit. Er habe mit konsequenter und guter Arbeit viele wichtige sozialdemokratische Meilensteine zum Wohl der steirischen Bevölkerung umgesetzt.

Wahlsieger Schützenhöfer meldete sich ebenfalls schriftlich zu Wort: „Wir haben gemeinsam einige Reformen für die Steiermark umgesetzt. Er hat sich in vielen Bereichen engagiert und auch wenn wir in einer Frage, nämlich jener des Wahltermins, nicht einig waren, haben wir gemeinsam viel weitergebracht“, meinte der Landeshauptmann.