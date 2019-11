Tommy Hilfiger sponsert Hahnenkammrennen

Das legendäre Rennen auf der Streif wird zum 80-jährigen Jubiläum von der US-Modemarke Tommy Hilfiger gesponsert.

2020 feiert das legendäre Hahnenkammrennen in Kitzbühel 80-jähriges Jubiläum. Jetzt wurde bekannt, dass Tommy Hilifger das Rennen, das von 24. bis 26. Jänner stattfinden wird, offiziell sponsern wird.

„Ich habe es stets geliebt, mit Sportlern und Sportveranstaltungen zu kooperieren", so Tommy Hilfiger in einer Aussendung. „Das Engagement und die Leidenschaft der Sportwelt stehen auch im Mittelpunkt unserer

Markenphilosophie. Da die jährlichen Skirennen am Hahnenkamm unsere Werte repräsentieren, freue ich mich, dass der Skisport durch diese Partnerschaft noch stärker in unsere Markengeschichte integriert wird."

Natürlich wird passend zum Sponsoring auch eine Kollektion lanciert. Mit der französischen Marke Rossignol wurden drei Winterkollektionen erarbeitet, die Design und Funktonalität verbinden. Beim Hahnenkammrennen wird die neueste TommyXRossignol Kapselkollektion im Trade Village für Damen und Herren zu sehen sein. Auch bei diversen Rahmenveranstaltungen wird sich das Modeunternehmen einbringen.

(Red.)