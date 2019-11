Couture und Alte Meister

Handbemalte Kleider treffen in der Dolce & Gabbana Ausstellung „Art Adorned“ bei Christie's in London auf Ölbilder von Francesco Botticini.

Mode und Kunst, das geht oft Hand in Hand. Wie sehr etwa Gemälde Inspiration für Kleider sind, zeigt die Ausstellung „Art Adorned“, die von 22. November bis 3. Dezember bei Christie's in London gezeigt wird.

Das 15. Jahrhundert war die Inspiration für die Alta Modeschau von Dolce & Gabbana im Dezember 2018. In der Ausstellung werden nun einige dieser Couturekleider neben Originalen aus der Renaissance gezeigt. Das Korsettkleid, das eine Replika des Gemäldes Madonna del Prato von Raphael (1505-1506) zeigt, steht etwa vor Francesco Botticinis Ölgemälde "Madonna mit Kind und zwei Engel."

Dolce & Gabbana ließen sich vom 15. Jahrhundert inspirieren.

Sandra Romito, leitende Beraterin für die Abteilung Alte Meister von Christie's hat für die Ausstellung mit den beiden Designern zusammengearbeitet. Die Designer haben ihre Kleider gezeigt, sie und ihre Mitarbeiter haben dann darüber nachgedacht, wie und mit welchen Kunstwerken sie in die Ausstellung integriert werden könnten. "Es ist ein Fest des Handwerks, des Erfindungsgeistes, der Ideen - es gibt einen natürlichen Fluss zwischen den Kunstwerken, Couture und Schmuck in den Räumen, die weitgehend dem Barock und Rokoko gewidmet sind", meinte er im Gespräch mit der "Vogue".

Francesco Botticinis "Madonna mit Kind und zwei Engeln".

Mit der Ausstellung will man Alte Meister den jüngeren Besuchern zugänglicher machen. Die Ausstellung sei zwar historisch korrekt, aber nicht überladen. Sie richte sich an Jedermann. "Es macht die Kunst und die Haute Couture menschlicher - wir sind nicht die Nationalgalerie, wir sind nicht in einer Boutique", erklärt sie weiter.

