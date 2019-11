Salzburgs Primärziel: Zumindest ein Punkt in Genk

Champions League. Stürmer Håland ist wieder fit, Trainer Marsch will am Mitwoch in Genk gewinnen - ein Punkt aber sichert bereits das „Überwintern“ im Europacup.

Genk/Salzburg. Die gute Nachricht gleich vorweg: Erling Braut Håland ist wieder fit und steht Salzburg am Mittwoch beim Champions-League-Gastspiel in Genk wieder zur Verfügung. Der Stürmer führt in der Schützenliste der Eliteliga mit sieben Treffern, er wird von halb Europa gescoutet – und bleibt trotzdem, angeblich sogar über die Winterpause, bei den Salzburgern. In 18 Pflichtspielen der Saison stehen für den Norweger (19, 1,91 Meter) 26 Treffer zu Buche.

Håland hat in allen vier Partien der Königsklasse getroffen. Seine Dienste sind beim Auftritt in Genk (Heimspiel 6:2) erneut vonnöten, die Bedeutung dieser Partie ist schnell erklärt: ein Remis sichert Platz drei in der Gruppe und das „Überwintern im Europacup“, sprich den Ab- bzw. Umstieg in die Europa League. Bei einem Sieg hätten die Bullen sogar noch Chancen auf den Achtelfinal-Einzug. Damit beschäftigt sich Trainer Jesse Marsch nicht, und einmal mehr ist es erfrischend zu hören, wie offen und unbekümmert ein Trainer in Österreich sprechen kann. „Auch wenn wir wissen, dass wir noch einen Punkt brauchen, um unser primäres Ziel zu erreichen, lassen wir uns auf keine Rechenspiele ein. Wir wollen Genk auch in ihrem Stadion, in der Luminus Arena, schlagen.“ Punkt.

Warnung von Kevin Wimmer

In Belgiens spielt Kevin Wimmer, einst ÖFB-Teamspieler, bei Köln und Tottenham unterwegs. Mit Royal Excel Mouscron erreichte er gegen Genk zuletzt ein 2:2.

Genk, aktuell nur Tabellenneunter, habe durchaus Offensivqualitäten – vor allem sorge der neue Trainer, Hannes Wolf, für Aufbruchstimmung. „Genk wird mit ihm noch stärker werden. Er wird sie nach vorne bringen“, sagt Wimmer. „Er will Fußball spielen, dafür ist Genk die richtige Mannschaft.“



