Christoph Chorherr: „Bücher meines Vaters wandern in Bäckerei“

Bald kann man in Thomas Chorherrs Büchern stöbern: Sein Sohn, Ex-Politiker Christoph Chorherr, eröffnet mit dem Bäcker Helmut Gragger eine gemeinnützige Holzofenbäckerei mit Café und Bibliothek im zweiten Bezirk.

Wien. Holzscheite, Mehlsäcke und ein Holzofen. „Ich möchte, dass man bei uns das Gefühl hat, wieder in eine richtige Bäckerei zu kommen“, sagt Christoph Chorherr zur „Presse“.



Der ehemalige Planungssprecher der Wiener Grünen kehrte im Februar der Politik den Rücken. Nun will er sich mit dem bekannten Bäcker Helmut Gragger als Eigentümer der gemeinnützigen Bio-Bäckerei „Gragger & Chorherr“ versuchen. Diese wird am Mittwoch nächster Woche eröffnet. Ein „Brotrad“ soll außerdem mobil in Wien verkaufen.