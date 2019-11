Meiner, Deiner, Unserer

Am Tag des Manitu waren die steirischen Stämme von den Bergen und aus den Tälern zum Powwow zusammengetrommelt worden, um ihren Oberhäuptling für die nächsten fünf Jahre zu bestimmen.

Am Tag des Manitu waren die steirischen Stämme von den Bergen und aus den Tälern zum Powwow zusammengetrommelt worden, um ihren Oberhäuptling für die nächsten fünf Jahre zu bestimmen. Die Obersteirer aus dem Land der Tomahawks in der Mur-Mürz-Furche, die O(b)ststeirer aus der Region der heißen Quellen, die Südsteirer aus dem Grenzland des Feuerwassers, diejenigen von den Erz- und Salzbergen im Ennstal und aus dem Ausseerland und voran die Grazer Hauptstadtsteirer: Sie hatten ihre Festtagstracht angelegt – Loden mit Hirschknöpfen und Gamshüte.

Es war ein Bellen und ein Krächzen, ein Jaulen und ein Johlen, als in der grünen Mark die Schwarzfußindianer, die Rothäute der Apachen, die Irokesen in blauem Federschmuck, die Mohikaner in grüner und die Sioux in pinker Krachlederner im Zeichen des Panthers ihre Stimme abgaben. Es herrschte ein Gewirr in allen Dialekten und Idiomen – fast so, als wäre ein Auszählreim im Gange.

„Meiner“, brüllten die einen; „Deiner“, die anderen. Die rote Ober-Squaw aus Wien hatte sich nicht über den Semmering gewagt, wohl aber der sanftzüngige, türkis-schwarze Chefindianer. Er ahnte, dass „Unserer“, wiewohl in den Weidegründen jenseits des Wechsels aufgewachsen, auftrumpfen würde – Häuptling Silberfuchs, der gerissenste Pfitschipfeil-Schütze diesseits des Dachsteins. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.11.2019)