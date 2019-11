Frauenmorde: Bericht fertig

(c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Anfang 2019 war es zu einer Häufung von Morden an Frauen durch (Ex-)Partner oder andere Angehörige gekommen (Archivbilld).

Der lang erwartete Bericht von Innenministerium bzw. Bundeskriminalamt wird heute, Dienstag, vorgestellt.

Wien. In den Aktionstagen zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird auch das Innenministerium zum Thema aktiv – bzw. ist es das freilich nicht nur in diesen Tagen, seit Monaten hat sich etwa eine Screening-Gruppe speziell mit dem Thema Frauenmorde befasst. Nun ist der lang erwartete Report dieser Gruppe fertig. Am Dienstag wird er von Innenminister Wolfgang Peschorn, Frauenministerin Ines Stilling und Franz Lang, dem stellvertretenden Generaldirektor für öffentliche Sicherheit und Chef des Bundeskriminalamts, vorgestellt.

Schließlich ist das Thema in den Fokus der Politik gerückt, nachdem es Anfang 2019 zu einer Häufung von Morden an Frauen durch (Ex-)Partner oder andere Angehörige gekommen war. Der damalige Innenminister, Herbert Kickl (FPÖ), richtete eine Screening-Gruppe ein, die zur Aufgabe hatte, Mordfälle aufzurollen, Gefährdungsszenarien zu ermitteln und Muster sowie Präventionsmaßnahmen abzuleiten. Franz Lang hatte im Herbst davon gesprochen, dass mehr als 50 vollendete Morde und mehr als 100 Mordversuche an Frauen seit Anfang 2018 untersucht wurden.

Ein Schwerpunkt dabei sei das Thema Messer. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden nun lang erwartet – und haben erst kürzlich für Debatten gesorgt, nachdem Ex-Minister Kickl kritisiert hatte, dass die Studie noch nicht veröffentlicht wurde. Aus dem Ministerium hieß es dazu, die Studie sei fertig, allerdings sei diese komplex und werde „noch doppelt und dreifach geprüft“.

Denn die Materie ist heikel: Wurde doch in der Vergangenheit oft kritisiert, dass etwa in der Kriminalstatistik Hintergründe oder die Beziehung zwischen Opfer und Täter nur mangelhaft erfasst wird. Auch der Frage, ob es in der Kommunikation zwischen diversen Stellen Optimierungsbedarf gibt, sollte die Gruppe nachgehen: Beziehungsweise damit auch jener, ob man Frauen, von denen zumindest eine Stelle zuvor wusste, dass sie mit einem Gewalttäter zu tun haben oder sich von einem solchen trennen wollen, besser hätte schützen können. Schließlich passieren die wenigsten dieser Morde ohne einschlägige Vorgeschichte. (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.11.2019)