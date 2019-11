16 Tage in Orange gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Die weltweite Kampagne findet zum dritten Mal auch in Österreich statt.

Wien. Seit Montagabend werden in Wien Dutzende Gebäude orange beleuchtet – in ganz Österreich sind es 130 Gebäude, darunter erstmals 60 Krankenhäuser – und damit ist Österreich nun schon zum dritten Mal Teil der UN-Kampagne „Orange the World“: 16 Tage, vom Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen am 25. November bis 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, rufen die Vereinten Nationen auf, Gebäude und Monumente orange zu beleuchten.

In Österreich wird die Kampagne von UN Women Austria, Soroptimist International Austria, dem Ban-Ki-moon-Centre und HeForShe Graz zum dritten Mal umgesetzt. In Wien erstrahlen etwa Burgtheater, Bundeskanzleramt, Weltmuseum oder die TU in Orange. Seit 1981 erinnern am 25. November weltweit Fraueninitiativen und Menschenrechtsorganisationen an das Ausmaß geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Hintergrund des Aktionstages am 25. November ist die Ermordung der drei Schwestern Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal an diesem Tag im Jahr 1960 nach monatelanger Verfolgung und Folter durch den dominikanischen Geheimdienst.

Seit 1992 finden in Österreich Aktionen und Veranstaltungen statt. Der Fokus an den 16 Aktionstagen liegt heuer bei Opferschutzgruppen, die in Krankenhäusern eingerichtet sind. In Wien findet parallel dazu etwa ein Filmabend in der Brunnenpassage (28. November) oder eine Podiumsdiskussion unter dem Titel „Evolving beyond Trauma“ im Justizministerium (3. Dezember) statt. (cim)

