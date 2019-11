Hongkongs Drama ist prolongiert

Der Sieg der Demokratiebewegung macht in Peking keinen Eindruck.

Die Ohrfeige, die Hongkongs Wählerschaft bei der Bezirkswahl am Sonntag den Machthabern in Peking und ihren Statthaltern in der Sonderverwaltungszone erteilte, fiel richtig saftig aus: Fast 90 Prozent der Sitze in den Bezirksräten für Kandidaten der Demokratiebewegung, damit auch 117 Sitze in jenem 1200-köpfigen Wahlkomitee, das den Hongkonger Regierungschef bestimmt; und das bei einer Wahlbeteiligung von über 70 Prozent. Ein solches Ergebnis nennt man gewöhnlich einen Erdrutschsieg.