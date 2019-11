Trump legt sich mit dem Militär an

(c) REUTERS (TOM BRENNER)

Der Präsident feuerte Marine-Staatssekretär, der sein Amtsverständnis angriff. Im Fall eines Navy-Seal-Offiziers setzte sich Trump über Militärgericht hinweg.

Wien/Washington. Seit den Rücktritten von Verteidigungsminister James Mattis, Stabschef John Kelly und Sicherheitsberater H.R. McMaster, den hochrangigen Generälen im Zentrum der Macht, ist es um die Beziehungen zwischen Donald Trump und dem Pentagon nicht zum Besten bestellt – nicht zuletzt auch wegen seiner sprunghaften Entscheidungen. Als der Präsident vor zehn Tagen zwei US-Soldaten begnadigte und einen degradierten Offizier der Eliteeinheit Navy Seals kraft seiner Position als Oberster Befehlshaber wieder in sein Amt einsetzte, rumorte es im Verteidigungsministerium.

Jetzt ist der Konflikt mit der Entlassung des Marine-Staatssekretärs Richard Spencer offen zutage getreten. In seinem Rücktrittsschreiben betonte er die Prinzipien von Ordnung und Disziplin, auf die er einen Eid geschworen habe – und die der Präsident offenkundig nicht teile, wie er anfügte. Bei einer Sicherheitskonferenz im kanadischen Halifax hatte Spencer am Wochenende noch seine Demission dementiert. Am Ende entzog ihm nun aber auch sein direkter Vorgesetzter, Verteidigungsminister Mark Esper, das Vertrauen.

Intervention via Twitter

Insbesondere im Fall des von rechter Seite als Kriegsheld gefeierten 40-jährigen Offiziers Edward Gallagher hat sich Trump nicht nur über das Urteil des Militärgerichts hinweggesetzt, sondern via Twitter zuletzt auch interveniert. Gallagher werde die prestigeträchtige goldene Dreizack-Nadel nicht verlieren, twitterte der Präsident – was bei Spencer die Frage aufwarf, ob dies als Befehl aufzufassen sei. Das Militär vertrat die Meinung, die Disziplinierung sei nicht abgeschlossen. Nicht erst seit der Kommandoaktion gegen Osama bin Laden 2011 genießt die Eliteeinheit der Marine hohe Anerkennung. Zugleich zog sie wegen Übergriffen Kritik auf sich.

Ein Tribunal in San Diego sprach Gallagher im Juli vom Vorwurf des Mords frei, verurteilte ihn jedoch wegen Posierens mit einer Leiche. Im Jahr 2017 hatte der Führer eines Navy-Seal-Trupps einen verwundeten 17-jährigen IS-Kämpfer im Mosul in Gefangenschaft mit einem Jagdmesser erstochen. Daneben soll er auf zwei Zivilisten, ein Schulmädchen und einen Mann mit Wasserkrug, das Feuer eröffnet haben. Seine Kameraden charakterisieren Gallagher als zwiespältige Persönlichkeit.

Trump verfolgte den Fall mit großer Aufmerksamkeit. Einmal verteidigte er die US-Soldaten so: „Wir trainieren unsere Boys zu Killermaschinen, und wir klagen sie an, wenn sie töten.“ Gallagher dankte ihm mit einer Ergebenheitsadresse: „Wir sind mit einem Oberbefehlshaber gesegnet, der für die Soldaten einsteht.“ (vier)

