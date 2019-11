Rendi-Wagners letzte Chance

(c) Rausch-Schott/picturedesk.com

Nach der Niederlage in der Steiermark mehren sich die Stimmen in der SPÖ, die für eine völlige Neuausrichtung der Partei plädieren. Unklar ist nur: In welche Richtung soll es gehen?

Wien. Das ging schnell. Sonntagabend noch hatte Michael Schickhofer als steirischer SPÖ-Chef weitermachen wollen, Montagvormittag trat er zurück. Die Genossen hatten Konsequenzen nach der Wahlniederlage eingefordert (siehe Seite 3). Und im Bund? Da ist Pamela Rendi-Wagner zwei Monate nach einer ähnlich schweren Wahlniederlage immer noch im Amt. Die erste Frau an der Spitze der SPÖ soll die Partei neu ausrichten und sanieren.