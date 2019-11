Die Digitalisierungsoffensive von der „Presse“ und Drei Business geht in die nächste Runde. Gemeinsam bieten die Partner Unternehmen die Möglichkeit, ihre Projekte einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Ein Rückblick: Wien, November 2018 – der Startschuss ist gefallen. Gemeinsam organisieren die „Presse“ und Drei Business den ersten Digital Impuls Award Österreichs. Ziel ist es, die digitalen Impulsgeber der österreichischen Wirtschaft vor den Vorhang zu holen, um Beispiele für die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft aufzuzeigen. Sofort nach dem Start treffen die ersten Anmeldungen ein. Ein erster Vorgeschmack auf die Welle an Einreichungen, die im Dezember 2018 bzw. im Jänner 2019 ihren Höhepunkt erreicht.

Wien, am 20. März 2019 – die Spannung steigt: An diesem Mittwochabend werden die Preisträger des Digital Impuls Award 2019 im Beisein der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck gekürt. Im Interview betont Jan Trionow, CEO von Drei, die große Bandbreite der Einreichungen zum Award: Vom klassischen Start-up bis zur Wiener Staatsoper, die mit dem Projekt „Digitale Noten“ die Umwälzung in der Musikindustrie vorantreibt.

Spannende Prämierung

Dominique Meyer, Direktor der Wiener Staatsoper, erklärt, wie wichtig die Zusammenführung eines Traditionshauses mit der Modernität für die Staatsoper ist. Eine Zusammenführung, die in dem eingereichten Projekt zum Ausdruck kommt. Am Ende belegt das Projekt der Wiener Staatsoper den zweiten Platz in der Kategorie Großbetriebe. Platz 1 geht an den LexisNexis Verlag ARD Orac Digital Impuls Award 2020: Machen Sie mit! GmbH & Co KG, der mit einem Projekt im Bereich der Rechtsrecherche überzeugt. Auf dem dritten Platz landet die Constantia Flexibles Group GmbH. Das Projekt „Constantia Interactive“ verknüpft Verpackung mit digitalem Inhalt. In der Kategorie Kleinbetriebe holt sich das steirische Unternehmen t-matix solutions GmbH mit einem Digitalisierungsprojekt zur Optimierung des Winterstreudienstes den dritten Platz. Platz 2 geht an die DocLX City Card Solutions GmbH aus Wien, die die Fachjury mit einem Projekt zur Digitalisierung der Vienna City Card überzeugen kann. Den Sieg in der Kategorie Kleinbetriebe holt sich die Scarletred Holding GmbH, die mit ihrer digitalen Lösung eine objektive Analyse von sichtbaren Veränderungen der Haut bei mehr als 3000 unterschiedlichen Hauterkrankungen ermöglicht, punkten kann.

Auch im Jahr 2020

Der große Erfolg des Digital Impuls Award hat die Organisatoren dazu veranlasst, den Wettbewerb auch 2020 durchzuführen. Teilnehmen können Unternehmen aus ganz Österreich, die hier einen Standort haben. Der Wettbewerb konzentriert sich heuer auf Digitalisierungsprojekte in den Kategorien Transformation und Innovation (Details dazu im Infokasten rechts). Ab sofort können sich interessierte Unternehmen online über die Website diepresse.com/ digital20 anmelden bzw. das Anmeldeformular herunterladen. Für die Anmeldung wird lediglich ein Business-, Projekt- oder Prozessablaufplan benötigt. Die Anmeldefrist läuft bis zum 14. Jänner 2020.

Digital Impuls Award: Die Details im Überblick Der Digital Impuls Award wird gemeinsam von der „Presse“ und Drei Business für erfolgreiche Digitalisierungslösungen vergeben. Der Wettbewerb findet heuer in zwei Kategorien statt. Kategorie Transformation Geht an Unternehmen, die digitale Technologien nutzen, um Prozesse oder Services so zu transformieren, dass sie einen Wettbewerbsvorteil generieren. Sie wenden Technologien wie Cloud, IoT, Big Data Analytics, Mobility oder AR/VR an, um Prozesse zu optimieren, Kunden besser zu servicieren oder Geschäftsmodelle auszuweiten. Kategorie Innovation Innovative Unternehmen sind gemeint, die mit neuen digitalen Technologien bahnbrechende Produkte oder Services entwickeln. Im Mittelpunkt stehen Produkte bzw. Services, die neu sind, bestehende ersetzen oder die Wertschöpfungsflüsse verändern. Die Einreichfrist läuft bis 14. Jänner 2020. diepresse.com/digital20

INFORMATION: Der Digital Impuls Award 2020 ist eine Veranstaltung von Drei und der „Presse“ und wird von den Österreichischen Lotterien unterstützt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.11.2019)