Martin Bruckner ist neuer Rapid-Präsident

(c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Martin Bruckner folgt Michael Krammer als SCR-Präsident nach. Klub-Stimme Andy Marek wird den Verein im Februar 2020 hingegen verlassen.

Wien. Rapid hat einen neuen Präsidenten. Martin Bruckner, 54, folgt Michael Krammer nach. Der Finanzexperte entschied die Wahl gegen den Unternehmer Roland Schmid am Montagabend für sich. Bei 2005 ausgegebenen Wahl-Kouverts bei der Hauptversammlung in Hütteldorf gab es 1985 gültige Stimmen, davon entfielen 926 für das Team Schmid und 1059 für das Team Bruckner.

2245 Mitglieder waren zur ordentlichen Hauptversammlung in Hütteldorf gekommen. Um 19:59 Uhr durfte Roland Schmid - per Losentscheid - als erster sein Konzept noch einmal präsentieren. "Alles für den Sport" nannte der Unternehmer sein Programm, es sollten dabei jährlich Millionen in den Nachwuchs fließen und damit den SCR nebst einer Akademie zurück zum Erfolg führen.

Dass der Verein seit 2008 keinen Titel mehr gewinnen konnte, sei für den 43-Jährigen ein Zeichen absoluter Erfolglosigkeit, die er schlichtweg nicht länger dulden wolle bzw. könne. Seinem Team gehören an: Christoph Marek, Robert Grüneis, Max Kindler, Renate Anderl, Barbara Forsthuber, Axel Anderl, Konrad Wilczinski.

Jedem Anwärter standen exakt elf Minuten zur Verfügung als Redezeit, Schmid benötigte nur neun.

Sk Rapid

Danach betrat Finanzexperte Martin Bruckner, 54, die Bühne. Er brachte sein ganzes Team gleich mit - Monisha Kaltenborn, Michaela Dorfmeister, Stefan Singer, Philip Newald, Gerhard Höckner und Nikolas Rosenauer - und dokumentierte damit die von ihm gepredigte Einheit. Seine Liste setze auf Kontinuität, wolle auf Mitglieder zugehen und keine Experimente betreiben. Fans lasse er sich "nicht schlechtreden", und von außen - ein Seitenhieb auf Schmids sieben Klublegenden wie Krankl, Dokupil, Pacult etc. - auch nichts dreinreden.

Stimmberechtigt waren nur jene Mitglieder, die seit mindestens drei Jahren durchgängig Rapid-Mitglied sind. Die Wahl erfolgte geheim und anonym.

Andy Marek tritt ab

Ehe der neue starke Mann des SCR gewählt wurde und seine große Aufgabe übernehmen konnte, verkündete ein Klubveteran seinen Abgang. Stadionsprecher und Klubserviceleiter Andy Marek wird den Verein im Februar 2020 verlassen.

Rapids "Voice" war 27,5 Jahre im Amt. Früher als Stadionsprecher, später baute er sich seine eigene Abteilung, das Klubservice des SK Rapid, auf. Sein Abschied hat aber nichts mit der Präsidentenwahl zu tun, sondern ist bewusst gewählt. Und der Grund? Gesundheitliche Probleme lassen es nicht mehr zu, "dass ich meinen Job mit 100 Prozent machen kann. Und mit weniger will ich ihn nicht machen."