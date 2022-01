Wien Wieden: Kunst in der Schokoladenfabrik

Blick auf den Ess- und Arbeitstisch. (c) Amelie Kaola Korzil



Die komplette Etage wurde mit Stellwänden unterteilt, in den nicht mehr funktionierenden Lastenaufzug wurde das zweite Bad gebaut. Dem Terrazzo-Boden sieht man das Fabriks- und auch das Atelierleben an. „Er prägt den Stil des Lofts. Mit den Jahren und vor allem mit dem Auszug meiner Töchter hat sich das Kinderzimmer in mein Arbeitszimmer für staubige Pastellzeichnungen verwandelt. Nun kann ich endlich eine Türe schließen.“ Ab und an lässt sie alles neu ausmalen. „In Weiß, mehr kann ich meinen großflächigen Zeichnungen nicht antun.“

Die Künstlerin liebt es ohnehin reduziert und schnörkellos. „Ein Freund, mit dem ich vor 45 Jahren im Café Heinz statt in der Schule gesessen bin, ist Kunstschlosser und hat mir verschiedenste Arbeitstische und Lagermöbel aus Eisen gebaut. Zwischen den Gusseisensäulen haben wir erst vor Kurzem eine Hängevorrichtung für die großen Papierarbeiten installiert.“



Sitzmaschine trifft Rollkästen



Von den Eltern hat sie vor langer Zeit eine so genannte Sitzmaschine von Josef Hoffmann geschenkt bekommen. Aus dem Elternhaus stammt auch der sogenannte Knieschwimmer-Sessel von Adolf Loos, den sie schon als Kind „bewohnt“ hat und noch immer liebt.

Um den Arbeitstisch, der auch als Esstisch verwendet wird, stellt sie bei Bedarf die Stapelsessel von Franz Schuster, die 1959 für das Forum Stadtpark in Graz entworfen wurden. In drei Medizinschränken wurden Familienfotos und Andenken weggepackt, in einem Rollkasten stehen überdimensionale Ordner mit rund 16.000 Polaroidfotos, ihrem Tagebuch der letzten 25 Jahre.

Medizinschränke mit Andenken, Hängevorrichtung für große Papierarbeiten und Sitzmaschine von Josef Hoffmann. (c) Amelie Kaola Korzil



„Das Zuhause ist für mich wichtig. Das muss aber nicht nur an einem Platz sein, und hat auch nichts mit Besitz zu tun. Ein Zuhause bewohnt man mit allen Sinnen, da ist mir das Kochen und gemeinsame Essen besonders wichtig, und ein Platz zum Lesen muss auch sein.“ Dafür hat sie es immer als enormen Luxus empfunden, in der Nähe ihrer Töchter zu sein. „Da hat für beide Teile viel Disziplin dazugehört. Für mich, um nicht immer greifbar zu sein, obwohl ich vor Ort war, und für meine Kinder, um meine permanente Anwesenheit zu ertragen.“ Die Trennung zwischen Arbeiten und Wohnen ist ihr bis heute nicht gelungen. „Ich wüsste gar nicht, wie das geht.“



Die erwachsenen Töchter sind schon lange ausgezogen, und Spiegel verbringt ihre Sommer mittlerweile in Nordfrankreich. Hier hat sie sich in ein weiteres Immobilienabenteuer gestürzt und leitet seit sechs Jahren die ersten feministischen „Creative Residencies“ Europas, genannt „Madame Pompadour“. Einen Teil der Sommerproduktion bringt sie jeden Herbst zum „Einlagern“ nach Wien. „Der Parkplatz im Innenhof erleichtert mir die Transporte.“ Der einzige Nachteil ist die dezente Beschilderung. „Man muss mich schon finden wollen. Die meisten Menschen irren durch die Höfe, bis sie zum Telefon greifen und ich sie endlich herauf lotse.“