Kelly-Gründer Herbert Rast verstorben

Am Anfang stand die "First American Popcorn Company“. Sie entwickelte sich unter Leitung von Herbert Rast zum größten und erfolgreichsten Snack-Unternehmen in Österreich. Kelly trauert um seinen Gründer.

Wie die Kelly Ges.m.b.H. am Dienstag mitteilte, ist ihr Gründer und langjähriger Geschäftsführer Herbert Rast am 22. November im 89. Lebensjahr verstorben. Mit ihm verliere das Unternehmen eine beeindruckende und charismatische Persönlichkeit. Rast hatte 1955 gemeinsam mit Major Howard Morse Kelly die "First American Popcorn Company" gegründet, die er 1965 in die Kelly Ges.m.b.H. umfirmierte und in der Folge zum erfolgreichsten Snackunternehmen in Österreich führte.

Herbert Rast legte den Grundstein für das erfolgreichste Snack-Unternehmen in Österreich. Kelly (Bill Lorenz)

Rasts Lebenswerk war geprägt von unternehmerischem Denken, Leidenschaft und dem Bestreben, neue Wege zu gehen. Ausgangspunkt der Erfolgsgeschichte war 1955 ein einziges Produkt: Popcorn. Ein Produkt, das - seinen Rasts Aussagen zufolge - die Leute weder kannten noch wollten. Seiner Hartnäckigkeit und der Suche nach kreativen Vertriebswegen zum Dank schaffte er es dennoch, Kunden für sein Produkt zu begeistern. Der nächste Expansionschritt erfolgte mit der Aufnahme der Chipsproduktion in Pfaffstätten, anfangs ohne Geld, aber immer mit viel Initiative und Improvisationskunst seinem Prinzip "Geht nicht - gibt's nicht" folgend.

1975 trat das Unternehmen mit dem Erwerb einer modernen Chipsproduktion in Hollabrunn in eine neue Dimension. 1985 führte Rast mit der Übernahme der Feldbacher Backwarenwerke mit der Marke "Soletti" das Unternehmen zum unangefochtenen Marktführer, das alle Segmente des Snackgeschäftes bediente.

1994 legte er den Grundstein für den neuen Betriebsstandort in Wien mit moderner Produktionsanlage und Zentrallogistik - eine visionäre Entscheidung, die dem Unternehmen einen zukunftsträchtigen Standort für die nächsten Jahrzehnte sichern sollte und damit auch die Expansion in die Nachbarländer ermöglichte.

Nach der Übergabe der Geschäftsführung an Wolfgang Hötschl, war Herbert Rast Präsident des Aufsichtsrates und auch nach dem Andocken an die Intersnack Group im Jahr 2008 bis heute dem Unternehmen eng verbunden.

Heute ist Kelly - ein österreichisches Unternehmen amerikanischer Prägung - mit dem Markenportfolio in Österreich Marktführer und Teil des erfolgreichen europäischen Snack-Netzwerkes der Intersnack Group. In Österreich werden pro Kopf und Jahr 4,1 Kilogramm Chips, Laugengebäck und Co. gegessen. Kelly's und Soletti sind Superbrands und zählen zu den beliebtesten Top-Marken in Österreich.