Die besten Ski-Resorts der Welt

Zum siebten Mal in Folge wurden die World Ski Awards bei einer Gala-Veranstaltung in Kitzbühel vergeben. Als bestes Skihotel der Welt wurde das Schweizer W Verbier ausgezeichnet.

Zum siebten Mal wurden die jährlichen World Ski Awards vergeben. Die Größen des Wintertourismus trafen sich dabei wie immer am Fuße des Hahnenkamms in Kitzbühel im Hotel A-Rosa. 240 Personen aus 26 Nationen reisten dafür an.

Das internationale "Who is Who" kam zur Gala, in der Jury saßen Experten des Skitourismus, Reiseveranstalter, Agenturen, Pressevertreter und von Reisende. Die Kategorien reichen von bestes Resort, Hotel, Chalet, Touranbieter oder auch Bergbahn.

Zum vierten Mal in Folge gewann das W Verbier in der Schweiz den Titel "World's Best Ski Hotel". Ihre Plätze verteidigen konnte auch Deer Valley als bestes Ski-Resort in Amerika und Chalet Les Agnes in Zermatt als "World's Best Ski Chalet" zum dritten Mal in Folge.

Unter den 15 Besten in der Kategorie "World Winners" ist Österreich einmal vertreten. Die Bergbahn Kitzbühel konnte den Titel „World’s Best Ski Resort Company“ für sich entscheiden.

In der Länderwertung konnte Kitzbühel als „Austrias Best Ski Resort“ überzeugen. Als bestes Ski Hotel wurde das Top Hotel Hochgurgl ausgezeichnet, als bestes Boutiquehotel das Aurelio Lech und als beste Ski Chalet die Hahnenkamm Lodge.

Die internationalen Gewinner im Überblick:

Val Thorens (Frankreich) - World's Best Ski Resort 2019

Laax (Schweiz) - World's Best Freestyle Resort 2019

W Verbier (Schweiz) - World's Best Ski Hotel 2019

Le Massif (Italien) - World's Best New Ski Hotel 2019

Valsana Hotel / Appartements (Schweiz) - World's Best Green Ski Hotel 2019

Ki Niseko (Japan) - World's Best Ski Boutique Hotel 2019

Chalet Les Anges, Zermatt (Schweiz) - World's Best Ski Chalet 2019

Le Chalet Mont Blanc (Frankreich) - World's Best New Ski Chalet 2019

Bergbahn AG Kitzbühel - World's Best Ski Resort Company 2019

www.worldskiawards.com/winners/2019

(chrile)