Wiedersehen beim Schicksalsspiel

Champions League. BVB-Coach Favre muss siegen, Barça-Star Dembéle will treffen.

Barcelona. Für Dortmund-Trainer Lucien Favre ist es das erste von zwei Schicksalsspielen. Nach ernüchternden Auftritten in der Bundesliga, allen voran das 0:4 gegen Bayern der das blamable 3:3 gegen Schlusslicht Paderborn, gewährte ihm die BVB-Führung eine gewisse Schonfrist; auch im Eigeninteresse, um den Trainermarkt zu sondieren. Dass Dortmund aber heute just gegen Barcelona (21 Uhr, live Sky) und Messi reüssieren wird, ist höchst unwahrscheinlich.

Laut „Bild“, für gewöhnlich sehr gut informiert, ist das Aus des Schweizer Trainers im Ruhrpott längst besiegelt. Demnach sitze der 62-Jährige tatsächlich nur noch „aus Mangel an Alternativen“ auf der Trainerbank. José Mourinho, ein enger Freund von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, steht bereits für Tottenham an der Linie. 2017 soll bereits der eigentliche Wunschkandidat, Julian Nagelsmann, abgesagt haben.

Von diesem Treiben vollkommen unbeeindruckt ist Ousmane Dembéle, Unter das Kapitel Dortmund hat der 22 Jahre alte französische Weltmeister längst einen Schlussstrich gezogen. Er streikte sich 2017 mit aller Macht weg, hinterließ verbrannte Erde und bescherte dem BVB im Gegenzug viel Geld als teuerster Verkauf der Bundesliga-Geschichte mit 105 Millionen Euro Ablöse. Er sagt: „Ich bin vor drei Jahren gegangen und habe seitdem keinen von ihnen mehr gesehen. Emotional wird es sicherlich schwierig, aber ich freue mich, gegen sie zu spielen.“

Der Profi, der in 32 BVB-Spielen sechs Tore schoss und zum Publikumsliebling avancierte, nimmt es gelassen. Dass er allerdings auch bei den Katalanen eher Probleme bereitet denn für Freude sorgt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Beim Hinspiel (0:0) fehlte er noch verletzt, jetzt verspricht er dem BVB aber alles, nur keinen gemütlichen Abend im Camp Nou. „Gegen die Borussia müssen wir gewinnen, um den Einzug in die K.o.-Phase so früh wie möglich unter Dach und Fach zu bringen“, sagt der Flügelstürmer. „Barça hat Weltklasse-Spieler und großartige Fans.“

Vor dem vorletzten Spieltag der Gruppenphase hat Barça mit acht Punkten nur einen Zähler mehr als Dortmund. Inter Mailand lauert mit vier Punkten dahinter und tritt heute bei Slavia Prag (2) an. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2019)