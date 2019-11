Was ist schon der Holocaust gegen den Klimawandel?

Die Vernichtung der Juden sei nur „ein weiterer Scheiß der Geschichte“, sagte XR-Gründer Roger Hallam. Höchste Zeit, sich diese Bewegung näher anzusehen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben"

Extinction Rebellion (XR) hat ein Problem seit ihr Gründer, Chefstratege und Chefideologe Roger Hallam verriet, was er über den Holocaust denkt. Dieser sei, sagte er der „Zeit“, den „Vogelschiss“-Vergleich des AfD-Vorsitzenden Gauland variierend, „nur ein weiterer Scheiß (just another fuckery) der menschlichen Geschichte“, einfach irrelevant angesichts der planetarischen Katastrophe, die der Menschheit bevorstehe.