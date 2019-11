Tierische Tage im Weißen Haus

Thanksgiving, der Tag des großen Truthahnfestes. steht in Trump-Country vor der Tür. Die Amerikaner reisen dieser Tage kreuz und quer durch den Kontinent, um im Kreise der Familie einen Turkey mit allem Drum und Dran zu verspeisen. Umgekehrt wird ein Truthahn-Pärchen ins Weiße Haus verfrachtet, das allerdings nicht auf dem Teller Donald Trumps landen wird.

Den beiden Truthähnen bleibt das Schicksal ihrer Artgenossen erspart. Es gehört nämlich zum Vorrecht eines Präsidenten, Truthähne symbolisch zu „begnadigen“ und sie hinterher auf eine Farm ins Ausgedinge zu schicken. Glückliche Truthähne!

Im haustierlosen Weißen Haus sind gerade tierische Tage angebrochen – wie in einem Zoo. Jüngst lud der Präsident „Conan“ vor den Vorhang, jenen Schäferhund, der in Nordsyrien geholfen hatte, den Terrorpaten Abu Bakr al-Baghdadi zur Strecke zu bringen. Lob, Preis und Ehre wurden dem Hund der Eliteeinheit Navy Seals zuteil, für den der Film „Conan, der Barbar“ und Arnold Schwarzenegger Pate standen. Trump würdigte den heldenhaften „Conan“ als „ultimativen Kämpfer“, als „harten Kerl, als „tough Cookie“, und Vizepräsident Mike Pence kraulte ihm das Fell. Es gab wohl auch „Leckerli“ – Kekse, Hotdogs, Hamburger, whatever. Vermutlich aber kein Truthahnfleisch. Sonst würde die Nation aufjaulen. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2019)