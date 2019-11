Arbeitnehmer in USA sterben immer früher

Studie belegt sinkende Lebenserwartung.

Washington. Die Virginia Commonwealth University in Richmond schlägt Alarm: Einer neuen Studie zufolge sinkt in den USA die Lebenserwartung. Ein Grund dafür sei, dass sich die Sterblichkeitsrate von US-Amerikanern im arbeitsfähigen Alter erhöht habe, vor allem in den wirtschaftlich angeschlagenen Industrieregionen des Landes, schreiben die Wissenschaftler. Die höhere Mortalität von Personen zwischen 25 und 64 sei ein „spezifisch amerikanisches Phänomen“.

Die Studie „Lebenserwartung und Mortalitätsraten in den Vereinigten Staaten, 1959 bis 2017“ ist der Hochschule zufolge eine der bisher umfassendsten Analysen über die Sterblichkeit in 50 Bundesstaaten. Demzufolge steigt die Mortalität der 25- bis 64-Jährigen vor allem im sogenannten Rostgürtel im Nordosten des Landes und in der Appalachen-Region im Osten.

Im Vergleich zu den 1990er-Jahren sei die Wahrscheinlichkeit, vor 65 zu sterben, deutlich gestiegen. Als Ursachen vermuten die Forscher sowohl Drogen, Alkoholmissbrauch und Suizid als auch eine Reihe von chronischen Erkrankungen. Insgesamt gelte die höhere Sterblichkeitsrate für 35 mögliche Todesursachen, so Studienautor Steven Woolf.

„Folgen für US-Wirtschaft“

„Für die Arbeitgeber heißt das, dass ihre Belegschaft verfrüht stirbt, was Auswirkungen auf die US-Wirtschaft hat“, erklärte Woolf. „Vor allem aber bedeutet der Trend, dass Kinder ihre Eltern verlieren und unsere Kinder dazu bestimmt sind, kürzere Leben zu leben als wir.“

Die Studie ruft dazu auf, mögliche Faktoren wie Drogenkonsum, Übergewicht, das Gesundheitssystem und Stress stärker zu untersuchen. Unsichere Arbeitsbeziehungen und steigender sozioökonomischer Druck könnten ebenso eine Rolle spielen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2019)