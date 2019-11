Ibiza: Strache musste man nicht verpetzen

(c) APA (Harald Schneider)

Das Video soll lang vor seiner Veröffentlichung verschiedenen Leuten angeboten worden sein. Aber selbst, wenn diese vom Inhalt wussten, hätten sie den damaligen Vizekanzler nicht anzeigen müssen.

Wien. Da sitzt jemand in einem der höchsten Ämter der Republik, obwohl ein Video nahelegt, dass er dubiose Geschäfte machen will. Darf man dann einfach zusehen, wenn man vom Inhalt der Ibiza-Aufnahmen weiß? Eine Frage, die sich stellt, nachdem das Video lang vor seiner Veröffentlichung durch deutsche Medien bereits in Österreich Personen aus dem Umfeld von Parteien angeboten worden sein soll.