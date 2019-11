Labour Party kämpft mit dem Vorwurf des Antisemitismus.

London/Wien. Dass sich ein religiöser Führer in einen Wahlkampf einmischt, ist eher ungewöhnlich. Das hielt Chefrabbiner Ephraim Mirvis in Großbritannien jedoch nicht davon ab, indirekt vor einer Wahl der Labour Party unter Jeremy Corbyn zu warnen. Das „Gift“ des Antisemitismus habe sich in der Partei festgefressen, lautet sein vernichtendes Urteil über die traditionelle politische Heimat einer Mehrheit der britischen Juden.