FPÖ gegen neue Kommission

ÖVP und SPÖ werden für das Team von Ursula von der Leyen stimmen, die Grünen wollen sich enthalten.

Straßburg. Das Team der designierten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist zwar nun vollständig, genießt aber nicht die ungeteilte Zustimmung der Europaparlamentarier, die am Mittwoch das gesamte Kollegium mit einer einfachen Mehrheit bestätigen sollen. Die FPÖ-Abgeordneten haben sich ähnlich wie weitere Mitglieder ihrer Rechtsfraktion bereits auf eine Ablehnung festgelegt. Die Fraktion der Grünen wird sich enthalten.

Statt mit Ja oder Nein stimme sie mit Null, erklärte die grüne Abgeordnete Sarah Wiener. Es handle sich um ein politisches Statement, erklärte die EU-Parlamentarierin. „Wir wollen euch Credit geben, aber wir stehen nicht hinter allen Entscheidungen“, erklärte sie. Kritikpunkte seien unter anderem die Vergabe des EU-Erweiterungsressorts an Ungarn – das hätte man tauschen können, so Wiener – und die Nichteinbeziehung von Handel und Landwirtschaft in den angestrebten „Green Deal“.

Eindeutig für die neue Kommission sind die EU-Abgeordneten der ÖVP und SPÖ. Aus sozialdemokratischer Sicht ist die Zusammensetzung „sehr positiv“, obwohl man deren Zustandekommen – nämlich unter Umgehung des Spitzenkandidaten-Systems – kritisiere, erklärte Delegationsleiter Andreas Schieder. Neun der 27 Kommissionsmitglieder stammen aus der sozialdemokratischen Partei, darunter auch der Kommissionsvize und für den „Green Deal“ verantwortliche Frans Timmermans.

„Wir werden die Kommission und ihr Programm unterstützen“, erklärte auch ÖVP-EU-Abgeordneter und Parlamentsvizepräsident Othmar Karas. Zustimmung erhält von der Leyens Team auch von der Neos-EU-Abgeordneten Claudia Gamon. „Ich werde für die neue Kommission stimmen“, so die Liberale. Sie sieht die Abschaffung der Einstimmigkeit in Fragen der Außenpolitik als ein „bedeutendes Reformprojekt, das Ursula von der Leyen sofort angehen sollte“. FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky kündigte hingegen an, gegen die Kommission zu stimmen. Die FPÖ hält einen Kommissar pro EU-Mitgliedsland für zu viel. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2019)