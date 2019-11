Bayern-Kicker Lewandowski dreht auf: Vier Tore in 14 Minuten

Der FC Bayern bleibt in der Champions League makellos. Vor allem, weil Robert Lewandowski beim 6:0 (1:0) bei Roter Stern Belgrad gleich vier Tore schoss.

Die Bayern lieferten im "Marakana"-Stadion von Belgrad die nächste starke Vorstellung unter Hansi Flick ab. Obwohl der Coach Akteure schonte - u.a. blieb David Alaba in München, da seine Freundin das gemeinsame Kind erwartet - war der Sieg der Gäste nie in Gefahr. Lewandowski vergab zwar in für ihn ungewohnter Manier eine frühe Chance, Leon Goretzka belohnte die Bayern aber per Kopf mit dem 1:0 (14.).

Beim dritten Versuch erzielte Lewandowski dann sein obligatorisches Tor. Der Pole verwertete einen von ihm herausgeholten Hand-Elfer sicher (53.). Innerhalb von nicht einmal einer Viertelstunde durfte Lewandowski dann seine Tore acht (60.), neun (64.) und zehn (67.) in der Gruppenphase verbuchen. Der 31-Jährige überholte damit in der Torjägerwertung Salzburgs Erling Haaland (7 Tore).

Jubel mit dem ''magischen'' Ball nach Spielende. (c) Reuters

Den Sprung in die K.o.-Phase schafften auch Manchester City und Tottenham. City reichte ein 1:1 (0:0) gegen Schachtar Donezk, den "Spurs" gelang beim 4:2 (1:2) gegen Olympiakos Piräus die Wende nach einem 0:2-Rückstand. Juventus Turin schlug Atletico Madrid mit 1:0 (1:0). Bayer Leverkusen siegte bei Lok Moskau mit 2:0 (1:0) und darf noch vom Achtelfinale träumen. Spaniens Rekordmeister Real Madrid lag im Schlager am Dienstag gegen PSG 2:0 voran, musste sich aber mit einem 2:2 begnügen. Beide Teams sind für das Achtelfinale qualifiziert.

(APA)