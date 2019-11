Merkel fordert einheitliche Linie der EU

Die deutsche Kanzlerin warnt die EU-Staaten davor, von China auseinanderdividiert zu werden.

Angela Merkel hat angesichts des Konflikts über den Netzwerkausrüster Huawei eine einheitliche China-Politik der EU gefordert. Andernfalls drohe Europa, geopolitisch zwischen China und den USA zerrieben zu werden, sagte Merkel. Zugleich betonte sie die Bedeutung der Nato und sieht Deutschland in der Verantwortung.

Verfolgten die EU-Staaten jeweils eine eigene China-Politik, wäre dies lediglich zum Schaden Europas, sagte Merkel in der Budget-Generaldebatte. "Das wäre nicht für China verheerend, aber das wäre für uns in Europa verheerend." Und die Antwort auf den Wettbewerb mit dem kommunistischen System in China dürfe nicht Abschottung sein.

Beim Ausbau des neuen mobilen 5G-Netzes sei ein europäisch einheitliches Vorgehen ebenso wünschenswert, sagte Merkel. Hierzu müsse Deutschland zunächst mit Frankreich eine gemeinsame Lösung finden. Nach wie vor unklar ist, ob der chinesische Weltmarktführer Huawei am Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland beteiligt wird. Die deutsche Bundesregierung will Sicherheitskriterien aufstellen, die die beteiligten Unternehmen erfüllen müssen. In der Unions- und der SPD-Bundestagsfraktion gibt es dagegen die Forderung, Huawei explizit auszuschließen. Befürchtet wird, dass der Konzern sicherheitsrelevante Informationen an die chinesischen Geheimdienste weitergeben könnte.

Vorreiterrolle Österreichs

Österreich hält die Tür für Huawei ebenfalls weiter offen. Im Frühling hatte der damals für Technologie zuständige Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gesagt, er teile die Vorbehalte anderer Staaten gegen Huawei nicht so sehr, um den chinesischen Netzwerkausrüster vom 5G-Ausbau in Österreich auszuschließen. Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl sagte im September, dass Österreich bei 5G eine Vorreiterrolle einnehme, aber auch Risiken beachtet werden. "Wir wollen auch die Ängste der Menschen ernst nehmen".

Merkel brach in ihrer Rede auch eine Lanze für das nordatlantische Verteidigungsbündnis Nato, das kürzlich vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron für "hirntot" erklärt worden war. Merkel hob die Bedeutung der Nato für die Stabilisierung der Lage am Balkan oder Afghanistan hervor und nannte das Bündnis ein "Bollwerk" für Freiheit und Frieden im Kalten Krieg. "Europa kann sich zur Zeit alleine nicht verteidigen", so Merkel. Deswegen sei es richtig, dass Deutschland mehr für das Bündnis arbeite und mehr Verantwortung übernehme. Deutschland müsse sich für die Einheit der Nato einsetzen. Die Türkei sei zwar ein schwieriger Partner, müsse aber aus geostrategischen Gründen unbedingt in der Nato gehalten werden.

Die Kanzlerin sagte zudem zu, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben weiter steigern wolle. Die NATO-Quote solle von 1,42 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 auf 1,5 Prozent bis 2024 steigen und Anfang der 2030er Jahre zwei Prozent erreichen.

(APA/DPA)