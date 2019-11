Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

FPÖ vertagt Strache-Ausschluss: Die Entscheidung, ob Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aus seiner Partei ausgeschlossen wird oder nicht, wurde aufgeschoben. Das Wiener Landesparteigericht, das gestern zusammengetreten ist, will sich dafür länger Zeit nehmen und, angeblich, auch Zeugen befragen. Möglicherweise soll auch Strache vor dem Gremium aussagen. Dieser wäre dazu „selbstverständlich" bereit, lässt er ausrichten. Mehr dazu.

Trump unterzeichnet „Hongkong-Gesetz": US-Präsident Donald Trump hat die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet. Damit sollen die Vertreter Chinas und Hongkongs „ihre Meinungsverschiedenheiten freundschaftlich regeln, um lange anhaltenden Frieden und Wohlstand für alle" zu erzielen, sagte Trump. Mehr dazu.

Kommt europäischer „Klimanotstand"? Heute fällt die Entscheidung, ob in Europa der „Klimanotstand“ ausgerufen wird oder nicht. Die EU-Abgeordneten sollen in ihrer Sitzung in Straßburg über einen Entschließungsantrag abstimmen, der primär einen symbolischen Charakter hätte und Druck für eine konkrete Gesetzgebung aufbauen soll. Mehr dazu.

Tödliche Messerattacke in Wien: Ein 62-jähriger Mann soll seine 50-jährige Frau während eines Streits mit einem Messer angegriffen und dabei tödlich verletzt haben. Nach Polizeiangaben kam es gegen 18 Uhr in einer Wohnung in Wien-Favoriten zu der Auseinandersetzung des Paars. Der Mann ist nicht geständig. Mehr dazu.

Salzburger Salto in der Champions League: Die Bullen gewannen in Genk mit 4:1 - ein Sieg, der ihnen das Überwintern im Europacup sichert. Auch der Aufstieg in der Königsklasse ist noch möglich. Für Daka (und seine Mitstreiter) Grund zum Jubeln - und Springen. Mehr dazu.

Neuer Bischof für Kärnten: Der derzeitige Direktor der Caritas Kärnten, Josef Marketz, soll neuer Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt werden. Offizielle Bestätigung für die Personalentscheidung des Papstes gibt es allerdings noch keine. Mehr dazu.

