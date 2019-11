So kommen Sie sicher durch die Rabattschlacht

Archivbild: "Rabattschlacht" am Black Friday des vergangenen Jahres in Sao Paulo.

100 Millionen spülte der Black Friday der heimischen Wirtschaft 2018 in die Kassen. Zwischen Lockangeboten und Mondpreisen echte Schnäppchen zu finden, wird aber zunehmends schwieriger.

"Minus 20 Prozent nur bis Freitag", "Nicht vergessen, Black Friday Sale mit minus 15 Prozent auf alles", die Mailbox in den Tagen vor und rund um den dem Black Friday wird überflutet. Der in den USA als Beginn der Weihnachtssaison gefeierte Freitag, ist längst bei uns angekommen. Zwischen Lockangeboten und Mondpreisen (willkürlich angesetzte Preise) finden sich immer seltener echte Schnäppchen.



Der Tag nach Thanksgiving ist seit jeher ein Shopping-Pflichtermin in den USA. Mit dem Aufkommen von US-Onlinediensten in Europa hat sich auch dieser Trend vor mehr als zehn Jahren hier manifestiert. Es ist die größte Rabattschlacht des Jahres.