2025 könnte jeder zweite Neuwagen SUV sein

In Deutschland werden heuer erstmals mehr als eine Millionen SUV verkkauft. Der Trend werde anhalten, sagt Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer.

Erstmals werden in Deutschland heuer mehr als eine Million neue Sportgeländewagen (SUV) verkauft werden. Bereits im November werde diese Schwelle überschritten, denn in den ersten zehn Monaten seien bereits 974.501 SUV-Neuwagen abgesetzt worden, teilte Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer am Mittwoch mit. Er rechnet mit insgesamt 1,095 Millionen verkauften SUV im Gesamtjahr.

Seit 2010 seien die SUV-Verkäufe in Deutschland jährlich um elf Prozent gewachsen. Dieses hohe Tempo werde auch die nächsten Jahre anhalten, erklärte Dudenhöffer. "Eine Trendumkehr ist nicht erkennbar." Das zeige auch der Vergleich mit anderen Ländern wie den USA oder der Schweiz. Schon 2025 könnten dann mehr als die Hälfte aller Neuwagen SUV sein.

„SUV als Chance für E-Mobilität"

Dies sei aber keineswegs bedrohlich, sondern könne durchaus einen positiven Effekt bei der Entwicklung von Emissionen haben, schreibt Dudenhöffer, denn die CO2-Regeln definierten das Spiel: Um den Mehrverbrauch angesichts der Vorgaben für den maximalen CO2-Ausstoß ihrer Flotten zu schultern, böten die Autohersteller SUV häufig als Diesel an, zudem kämen immer mehr SUV als Hybride und Elektroautos auf den Markt. „So kurios es klingt: mehr SUV sind eine Chance, E-Mobilität schneller in Deutschland umzusetzen“, meint der Forscher.

Die Zahlen des Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen sind allerdings höher als die des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), weil die Forscher den SUV anders definieren: "Nach unserer Einschätzung ist die Architektur des Karosserieaufbaus der Fahrzeuge das entscheidende Abgrenzungskriterium", erklärte Dudenhöffer. Das CAR unterscheide daher nicht zwischen Geländewagen und SUV. Auch Modelle wie der Nissan Juke, die das KBA der Kompaktklasse zuordnet, zählt CAR zu den Sport Utility Vehicles.

In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden laut CAR 31 Prozent aller SUV mit Dieselmotor verkauft; immer mehr Hybrid- und Elektromodelle kommen aktuell auf den Markt. 41 Prozent der sportlichen Geländewagen waren auf Privatkunden zugelassen.

(APA/AFP)